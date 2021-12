Omicron lây lan nhanh chóng, người dân Mỹ đổ xô đi xét nghiệm COVID-19

Với tốc độ lây lan nhanh của biến thể mới Omicron hiện nay, số lượng người dân tại Mỹ đi xét nghiệm COVID-19 tăng đột biến.

Hiện đang là thời điểm người dân tại Mỹ bắt đầu cho kỳ mua sắm cao điểm cuối năm cũng như kỳ nghỉ Giáng sinh.

Trong lúc biến thể Omicron lây lan nhanh, phản ứng đầu tiên của người dân ở xứ sở cờ hoa là đi xét nghiệm COVID-19 , khiến số lượng này tăng đột biến. Đây là điều hiếm thấy trong nhiều tháng trở lại đây. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ, thăm viếng bạn bè hay đi du lịch, người dân xếp hàng để được xét nghiệm.

Báo cáo của Mỹ cho thấy, tỷ lệ mắc COVID-19 trong tuần qua trên toàn nước Mỹ là 60.000 người, thấp hơn so với mức đỉnh trong mùa đông năm 2020, nhưng lại tăng 50% so với đầu tháng 11. Và tình hình nghiêm trọng hơn ở nơi có thời tiết lạnh do mọi người tụ tập ở trong nhà nhiều hơn và tập trung vào những người chưa tiêm vaccine.

Nhiều dấu hiệu cho thấy, số ca mắc biến thể Omicon đang tăng nhanh chóng và chủng virus này sẽ trở thành biến thế chủ đạo tại Mỹ trong những tuần tới. Nhân viên y tế tại nhiều bang của Mỹ được ghi nhận rơi vào tình trạng kiệt sức và nhiều bệnh viện khó có thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Nhiều hoạt động ngoài trời, các buổi biểu diễn chào mừng Noel và năm mới đã bị hủy bỏ.

Dự kiến, vào ngày 21/12, Tổng thống Mỹ sẽ thông báo các bước mà chính quyền sẽ thực hiện để ứng phó với các ca nhiễm mới, sự cần thiết phải tiêm vaccine cũng như thực hiện tiêm mũi tăng cường để đối phó hữu hiệu với biến thế Omicron cũng như với COVID-19.

Theo VTV