Số người chết do Covid-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 100.000

Mỹ tiếp tục là tâm điểm thế giới khi số người chết do Covid-19 ở nước này đã vượt quá 100.000 người.

Tính tới chiều tối 26/5 (theo giờ Mỹ), nước này đã ghi nhận hơn 1,7 triệu ca mắc Covid-19 và số người tử vong do dịch bệnh này đã vượt quá 100.000 người. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong mỗi ngày ở Mỹ đã giảm cuối tuần qua, tuy nhiên, số liệu có thể thấp hơn thực tế khi cách báo cáo ở mỗi bang khác nhau và số liệu thống kê có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ cuối tuần.

Ảnh: Getty

Tại tiểu bang New York, ổ dịch lớn nhất ở Mỹ, Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết chỉ có 73 người tử vong trong ngày 25/5, thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu gia tăng giữa tháng 3. Ông Cuomo trong ngày 26/5 đã rung chuông thông báo sự mở cửa trở lại của sàn giao dịch chứng khoán New York. Mặc dù đã nối lại hoạt động, số người giao dịch trên sàn giao dịch New York được hạn chế còn 1/4 so với bình thường đồng thời được yêu cầu sử dụng khẩu trang.

Các chỉ số chứng khoán lớn trong ngày đã gia tăng với những thông tin lạc quan về việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế và tình hình phát triển vaccine. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,8%, chỉ số S&P 500 tăng 1,8% lên hơn 3,000 điểm, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,7%.

Trên Twitter cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ vui mừng về sự phục hồi của thị trường chứng quán đồng thời kêu gọi các bang mở cửa trở lại sớm nhất có thể. Ông Trump cũng nhấn mạnh tới quyết định đóng cửa biên giới sớm với Trung Quốc, điều đã giúp hạn chế số ca tử vong ở Mỹ ở mức 100.000 thay vì có thể lên tới từ 1,5 triệu tới 2 triệu người.

Theo VOV