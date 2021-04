“Số phận” của 18.000 container trên tàu Ever Given sẽ ra sao?

Hàng chục ngàn container trên siêu tàu Ever Given chứa các hàng hóa như giấy vệ sinh, cafe hay đồ nội thất vẫn đang mắc kẹt tại Ai Cập, do siêu tàu này hiện bị giữ vì chưa bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của Cairo.

Tờ Wall Street Journal ngày 19/4 cho biết, thời gian này, Evergreen Marine Corp - công ty vận hành siêu tàu hàng Ever Given đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc giao hàng nghìn container hàng hóa tới cho khách hàng. Do đó, hãng đang xem xét khả năng chuyển 18.000 container trên siêu tàu này sang các tàu hàng khác để giao chúng đến châu Âu.

Sở dĩ, Ever Given chưa thể khởi hành là bởi Evergreen Marine Corp chưa bồi thường thiệt hại 900 triệu USD theo yêu cầu của giới chức Cairo, vì nước này đã huy động phương tiện và con người để siêu tàu thoát khỏi tình trạng mắc kẹt tại kênh đào Suez.

Phía Evergreen Marine Corp đang xem xét di chuyển 18.000 container hàng hóa trên tàu Ever Given. Ảnh: Quora.

Theo giới chuyên gia, bất kỳ nỗ lực nào để chuyển 18.000 container khỏi Ever Given cũng có thể gặp phải những thách thức lớn về vật chất và hậu cần. Để dỡ hàng, Ever Given cần phải di chuyển từ hồ Great Bitter - nơi đang neo đậu, đến cảng Said gần đó.

Wall Street Journal dẫn một nguồn thạo tin cho hay, việc chuyển 18.000 container không dễ thực hiện, song vẫn có thể triển khai bằng cách điều tàu rỗng tới gần Ever Given để lấy hàng và các thùng hàng này sẽ được xếp lên các tàu khác đi cùng tuyến đường tới châu Âu.

Tuy nhiên, động thái trên cũng có thể gây ra thêm những vấn đề phức tạp khác về mặt pháp lý, chủ yếu liên quan đến các yêu cầu bồi thường và phí tổn của con tàu và khách hàng. Trước đó, Evergreen Marine Corp cho biết, hãng đang xem xét lệnh của tòa án Ai Cập và nghiên cứu khả năng con tàu và hàng hóa trên tàu được xử lý riêng biệt.

Ever Given hiện đang bị Ai Cập giữ tại hồ nhân tạo Great Bitter. Ảnh: Reuters.

Hồi đầu tháng, Shoei Kisen Kaisha, chủ sở hữu tàu, đã đệ đơn kiện các nhà khai thác, trong đó kêu gọi các công ty có hàng hóa trên tàu chia sẻ rủi ro và chi phí liên quan đến việc phục hồi con tàu.

Hai luật sư hàng hải Bruce Paulsen và Brian Maloney của Seward & Kissel cho hay: “Việc giữ tàu Ever Given và yêu cầu bồi thường của cơ quan quản lý kênh đào Ai Cập để trục vớt và các chi phí khác làm tăng sự phức tạp và tốn kém cho nhiều chủ hàng. Nếu không đưa ra được giải pháp, những chủ hàng đó phải đối mặt với chi phí bổ sung và sự chậm trễ trong khi con tàu vẫn bị giữ lại”.

Sự cố Ever Given bị mắc cạn tại kênh đào Suez xảy ra hôm 23/3 khi tàu đang đi từ châu Á đến châu Âu, gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc giao hàng và làm tắc nghẽn giao thông đối với khoảng 400 tàu khác. Sau sáu ngày nỗ lực, tàu được phía Ai Cập giải cứu hôm 29/3.

Hãng Evergreen hiện chưa xác định được những khách hàng có hàng trên tàu Ever Given, mặc dù một số công ty, bao gồm công ty nội thất IKEA và chuỗi siêu thị ALDI có trụ sở tại Đức, cho biết họ bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Theo CAND