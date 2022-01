Thời gian lây nhiễm biến thể Omicron không ngắn hơn so với các biến thể khác

Ngày 18/1, Giám đốc Cơ quan Y tế Công cộng Canada, Tiến sĩ Theresa Tam, cho biết các bằng chứng mới nhất không cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong thời gian ngắn hơn so với các biến thể trước đây.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Sao Leopoldo, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Ủy ban Sức khỏe của Hạ viện, Tiến sĩ Tam cho biết số ca nhiễm biến thể Omicron ở mức cao kỷ lục đang làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh và gây áp lực cho người lao động. Đó là lý do mà giới chức sở tại điều chỉnh khả năng chấp nhận rủi ro nhằm kết thúc sớm thời gian cách ly. Dù vậy, Cơ quan Y tế Công cộng Canada đang nỗ lực cập nhật dữ liệu về các giai đoạn lây nhiễm.

Tiến sĩ Theresa Tam nhấn mạnh hiện có rất ít thông tin, song các nghiên cứu mà cơ quan này thu thập được, bao gồm cả một nghiên cứu gần đây tại Nhật Bản, cho thấy khoảng thời gian lây nhiễm biến thể Omicron không ngắn hơn so với các biến thể khác, vì sự phát triển của virus và tải lượng virus không thực sự giảm cho đến ngày thứ 10 tính từ khi khởi phát triệu chứng bệnh hoặc từ khi lấy mẫu bệnh phẩm do được chẩn đoán mắc COVID-19. Đáng chú ý, nghiên cứu sơ bộ của Nhật Bản chỉ ra rằng tải lượng virus của bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đạt mức cao nhất trong vòng 3 đến 6 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng bệnh và biến mất trong khoảng 10 ngày. Điều này không khác so với các biến thể trước đây.

Theo Tiến sĩ Tam, nghiên cứu sơ bộ của Nhật Bản cho kết quả tương tự với một đánh giá dữ liệu tại Anh được công bố vào đầu tháng này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể điều chỉnh thời gian cách ly bằng các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Việc giảm thời gian cách ly có thể tiềm ẩn rủi ro nhất định, do vậy khiến các lớp phòng vệ khác, như đeo khẩu trang và xét nghiệm sàng lọc, trở nên rất quan trọng.

Cách đây 3 tuần, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết dữ liệu về các giai đoạn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho thấy Omicron dễ lây nhiễm nhất trong khoảng 2 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng của bệnh và kéo dài 3 ngày sau đó. Dữ liệu này tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách giảm thời gian cách ly từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, nếu người dân tuân thủ đeo khẩu trang sau khi rời khỏi khu vực cách ly.

Trong khi đó, tại Canada, các tỉnh bang và vùng lãnh thổ có thẩm quyền tự quyết định các quy tắc cách ly riêng, ngoại trừ liên quan đến du khách quốc tế. Tuy nhiên, Cơ quan Y tế Công cộng Canada vẫn khuyến nghị bệnh nhân mắc COVID-19 nên cách ly ít nhất 10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc kể từ thời điểm có dấu hiệu khởi phát bệnh.

Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của nước này đã ngừng áp dụng khuyến nghị đó với những người đã tiêm phòng đầy đủ hoặc đã được tiêm mũi tăng cường, đi đầu là tỉnh bang Ontario và Saskatchewan kể từ ngày 30/12. Tỉnh Nova Scotia; đảo Prince Edward; tỉnh Newfoundland và Labrador; cũng như hai vùng lãnh thổ Yukon và Nunavut, đã giảm thời gian cách ly từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Trong khi đó, thời hạn cách ly tại các tỉnh khác và tại vùng lãnh thổ Tây Bắc rút ngắn xuống còn 5 ngày.

