Tòa án Brazil tăng mức phạt Facebook vì không phong tỏa tài khoản

Ủy viên phụ trách thông tin và quyền riêng tư của Australia Angelene Falk cho biết, từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2015, Facebook đã cố tình và nhiều lần vi phạm luật về bảo vệ quyền riêng tư tại Australia thông qua việc khai thác thông tin của những người sử dụng ứng dụng This is Your Digital Life.