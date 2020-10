Tổng thống Putin nói Mỹ phớt lờ đề nghị hợp tác an ninh mạng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã đề nghị Mỹ hợp tác về vấn đề an ninh mạng nhưng Washington chưa hồi đáp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một hội nghị tại Moskva. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước nhân dịp sinh nhật tuổi 68, nhà lãnh đạo Nga đã đánh giá về chiến dịch vận động tranh cử tại Mỹ và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin trong tháng 9, Tổng thống Putin đề nghị khôi phục mối quan hệ hợp tác giữa Moskva và Washington về an ninh thông tin quốc tế. Khi kênh truyền hình Rossiya đặt câu hỏi liệu phía Mỹ đã hồi đáp hay chưa, ông Putin trả lời: “Không may là chưa, cũng giống như nhiều sáng kiến khác của Nga, chưa hề có câu trả lời từ phía Mỹ. Có nhiều cáo buộc rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ, điều này hoàn toàn vô căn cứ”.

Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga chỉ là “nhà quan sát công bằng” không hề can thiệp vào quá trình bầu cử.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 7/10, Tổng thống Putin cho biết người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã “nhiều lần bày tỏ quan tâm đến phát triển quan hệ Nga-Mỹ” và có những “bước tiến tích cực” trong xây dựng quan hệ giữa hai quốc gia.

Nhưng nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng "đã có nhiều hạn chế và lệnh trừng phạt được đưa ra trong thời kỳ lãnh đạo của Tổng thống Trump. Quyết định áp đặt lệnh trừng phạt hoặc mở rộng thêm những lệnh trừng phạt có sẵn được đưa ra tới 46 lần. Chính quyền đương nhiệm còn rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)”. Theo ông Putin, đây là “những bước đi quyết liệt”.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức