Vì sao phần lớn số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ là nam giới?

Tại ít nhất 18 tiểu bang của Mỹ, tỷ lệ phụ nữ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn so với nam giới, tuy nhiên, nam giới lại có tỷ lệ tử vong cao hơn.

Mỹ đã bắt đầu thu thập và công bố thông tin về những ca mắc Covid-19, tuy nhiên những dữ liệu này chưa thể hiện một cách thống nhất. Đánh giá của Newsweek cho thấy, 28 tiểu bang tại Mỹ đã cung cấp dữ liệu về các ca nhiễm bệnh và tử vong theo giới tính và 37 bang thống kê theo độ tuổi.

Mỹ hiện là quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 nhiều nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Số liệu thống kê theo giới tính của 18 tiểu bang từ ngày 4/5 cho thấy, phụ nữ mắc Covid-19 nhiều hơn so với nam giới, nhưng số lượng nam giới tử vong vì căn bệnh này lại cao hơn.

Chỉ duy nhất bang Kansas cho thấy điều ngược lại, nam giới nhiễm viurs SARS-CoV-2 nhiều hơn nhưng phụ nữ lại tử vong nhiều hơn. 4 tiểu bang Ohio, South Dakota, Tennessee và Texas cũng ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh và tử vong ở nam giới. Tại Rhode Island, phụ nữ mắc Covid-19 nhiều hơn so với nam giới, tuy nhiên số ca tử vong ở cả hai giới là ngang nhau. Trong khi đó, số ca nhiễm virus tại bang California ở nam và nữ gần như bằng nhau và phần lớn các trường hợp tử vong là ở nam giới.

Hiện chưa rõ lý do tại sao tỷ lệ phụ nữ mắc Covid-19 lại cao hơn, tuy nhiên, các nhà chức trách cho rằng có thể là do phụ nữ đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhiều hơn. Trong cuộc họp ngắn ngày 9/4 tại Nhà Trắng, Bác sĩ Deborah Birx lưu ý rằng, 56% người dân được xét nghiệm ở Mỹ là phụ nữ, nhưng tỷ lệ phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính lại thấp hơn so với nam giới.

Mặc dù số lượng phụ nữ được xét nghiệm nhiều hơn nam giới, các chuyên gia cho rằng đàn ông có nguy cơ biến chứng cao hơn nếu bị nhiễm bệnh, điều này có thể là một trong những nguyên nhân khiến số ca tử vong ở nam giới cao hơn.

Vincent Racaniello, Giáo sư về vi trùng học và miễn dịch tại Đại học Columbia (Mỹ) nói với Newsweek rằng, các bệnh lý khác kèm theo ở nam giới có thể ảnh hưởng khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể họ, dẫn đến số ca tử vong nhiều hơn. “Cũng có thể do sự khác biệt về hormone giữa nam và nữ đã góp phần vào sự chênh lệch số ca nhiễm bệnh và ca tử vong”, Giáo sư Racaniello cho biết.

Tại Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12/2019 cũng báo cáo tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn. Sabra Klein, một nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins nói với tổ chức phi lợi nhuận NPR rằng, ở Tây Ban Nha cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Theo báo cáo của Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 4/5, phụ nữ nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều hơn nam giới nhưng nam giới lại tử vong nhiều hơn.

Tính đến hết ngày 6/5, Mỹ có hơn 1,2 triệu người mắc Covid-19 và 74.799 ca tử vong, trong đó có khoảng 212.981 bệnh nhân đã hồi phục, theo số liệu thống kê của Worldometers.

Đánh giá dữ liệu của Newsweek cho thấy, có 37 tiểu bang tại Mỹ cung cấp số liệu nhân khẩu học về số ca nhiễm và tử vong theo độ tuổi. Trong số 37 tiểu bang, tất cả đều báo cáo phần lớn số ca nhiễm bệnh là những người dưới 65 tuổi và các trường hợp tử vong là những người trên độ tuổi 65.

Tiến sĩ Anne Monroe, Giáo sư nghiên cứu dịch tễ học tại Đại học George Washington phát biểu với Newsweek rằng, những người trẻ tuổi chiếm phần lớn số ca mắc Covid-19 do họ là một phần của dân số trong độ tuổi lao động. Những người lao động thiết yếu và những người làm việc trong lĩnh vực y tế sẽ ở trong độ tuổi dưới 65.

12 tiểu bang tại Mỹ báo cáo phần lớn số ca nhiễm virus là những người từ 50 đến 59 tuổi. Tại bang Missouri, những người trong độ tuổi từ 65 đến 69 chiếm đa số trường hợp mắc Covid-19.

Trong số 37 tiểu bang cung cấp số liệu về số ca nhiễm và tử vong theo độ tuổi, 18 bang ghi nhận phần lớn ca tử vong là những người trên 80 tuổi.

Một điều quan trọng về dịch Covid-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây nên là nhóm dân số già sẽ dễ nhiễm bệnh hơn. Giáo sư Racaniello nói rằng, ông không ngạc nhiên khi số liệu thống kê cho thấy số ca tử vong do Covid-19 chủ yếu là ở người già. Hệ thống miễn dịch sẽ suy giảm khi một người già đi, vì vậy, phần lớn những người trẻ tuổi khi nhiễm virus sẽ bị bệnh nhẹ hơn. Thật khó để lý giải tại sao đa số ca nhiễm bệnh ở nhiều bang lại rơi vào độ tuổi từ 50 đến 59, ông Racaniello suy đoán rằng, có thể họ đã làm việc ở ngoài nhiều hơn, do đó làm tăng nguy cơ nhiễm virus.

Tiến sĩ Monroe cũng lưu ý rằng, không thể so sánh sự phân bố các ca nhiễm bệnh dựa theo độ tuổi của dân số. Rất khó để biết liệu nhân khẩu học có ảnh hưởng hay không hoặc cũng có thể những người trong độ tuổi từ 50 đến 59 có các triệu chứng nghiêm trọng hơn và được xét nghiệm nhiều hơn những người trẻ tuổi - nhóm đối tượng thường mắc bệnh nhẹ./.

Theo VOV