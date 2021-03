Xe chở Tổng thống Argentina bị người biểu tình tấn công

Những người biểu tình bất bình về các dự án khai khoáng ở tỉnh Chubut đã chặn đường và ném đá vào xe chở Tổng thống Alberto Fernandez khi ông đang đến thăm khu vực bị thiệt hại do cháy rừng.

Đoàn xe chở Tổng thống Alberto Fernandez bị tấn công. (Ảnh: Rio Negro)

Ngày 13/3, hàng chục người biểu tình quá khích đã ném đá vào chiếc xe chở Tổng thống Argentina Alberto Fernandez khi ông đến thăm thành phố Lago Puelo ở vùng Patagonia, nơi đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do cháy rừng.

Theo video đăng tải trên truyền thông, sau khi đoàn xe chở Tổng thống Fernandez rời khỏi một trung tâm cộng đồng ở Lago Puelo thuộc tỉnh Chubut, những người biểu tình đã chặn xe chở tổng thống sau đó ném đá và tấn công chiếc xe làm vỡ cửa kính. Vụ việc diễn ra trong vài phút. Đoàn xe sau đó đã thoát được khỏi đám đông và rời đi.

Tổng thống Fernandez đã lên tiếng trấn an rằng hành vi bạo lực này chỉ do một nhóm nhỏ người biểu tình tiến hành. Theo báo chí Argentina, nguyên nhân vụ việc là do những người biểu tình bất bình về các dự án khai khoáng ở tỉnh Chubut.

Cháy rừng bùng phát dữ dội ở vùng Patagonia trong những ngày qua đã làm 1 người thiệt mạng và 11 người khác mất tích. Hàng chục người đã phải đi sơ tán, trong khi khoảng 200 ngôi nhà bị phá hủy và 15.000 ha rừng bị thiêu rụi. Dịch vụ cung cấp điện và nước tại một số thành phố đang bị gián đoạn./.

Theo Phan An (TTXVN/Vietnam+)