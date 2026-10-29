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Chính trị

Đưa hồ Ngàn Trươi - Hà Tĩnh vào danh mục công trình quan trọng với an ninh quốc gia

P.V (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Hồ chứa nước Ngàn Trươi là một trong 3 hồ thủy lợi thuộc loại lớn nhất Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng liên quan tới đường dây tải điện 500 kV Bắc - Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường Hồ Chí Minh.

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Hồ Ngàn Trươi nằm trọn trong vùng lõi Vườn Quốc gia Vũ Quang, với dung tích chứa 775 triệu m﻿3 nước.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2062/QĐ-TTg ngày 28/10/2026 về việc đưa công trình thủy lợi đập, hồ chứa nước Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Phạm vi công trình gồm các hạng mục công trình đầu mối: đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, các tuyến tuy nen và cống lấy nước, hệ thống quan trắc, điều khiển, thông tin liên lạc, cấp điện, đường quản lý vận hành, nhà quản lý và các hạng mục phụ trợ trực tiếp phục vụ quản lý, vận hành an toàn công trình theo hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phạm vi hành lang bảo vệ công trình gồm các hạng mục công trình tại cụm đầu mối: đập chính; đập phụ và tràn xả lũ, cống lấy nước TN1 và TN2; lòng hồ và vùng phụ cận hồ chứa nước.

Các hạng mục công trình tại cụm đầu mối gồm: Đập chính: phía thượng lưu, phạm vi bảo vệ là 200m tính từ chân đập thượng lưu về phía lòng hồ; phía hạ lưu, theo giới hạn trong phạm vi các mốc tọa độ từ CTTL.01 đến CTTL.48.

Đập phụ và tràn xả lũ: phía thượng lưu, phạm vi bảo vệ là 200m (tính từ đầu kênh dẫn thượng lưu về phía lòng hồ và tính từ chân đập phụ về phía lòng hồ); phía hạ lưu và vai tràn theo giới hạn trong phạm vi các mốc tọa độ từ CTTL.49 đến CTTL.108.

Cống lấy nước TN1 và TN2: thượng lưu cống, phạm vi bảo vệ là 200m tính từ điểm ngoài cùng của tường hướng dòng về phía lòng hồ; phía hạ lưu, theo giới hạn trong phạm vi các mốc tọa độ từ CTTL.01 đến CTTL.48.

Phạm vi của lòng hồ và vùng phụ cận hồ chứa nước Ngàn Trươi: phạm vi bảo vệ diện tích phần lòng hồ khoảng 50km² ứng với cao trình đỉnh đập là cao trình +57,8m trở xuống phía lòng hồ.

Giới hạn độ cao phần trên không, phạm vi bảo vệ là 45m tính từ mặt đất tự nhiên. Độ sâu dưới mặt đất, phạm vi bảo vệ là từ cao trình đỉnh đập +57,8m xuống cao trình +0m (theo độ sâu móng các công trình).

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Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo và hạ tầng thủy lợi hiện có.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ công trình; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bảo vệ; triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm; hướng dẫn nghiệp vụ lực lượng bảo vệ; thực hiện thẩm quyền cho phép, tham gia ý kiến về an ninh, an toàn và phối hợp quản lý hoạt động trong phạm vi bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành và nhiệm vụ được giao đối với công trình; chỉ đạo việc quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình; quyết định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc phạm vi quản lý; thực hiện việc cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị công an đóng quân trên địa bàn thực hiện quản lý công trình; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã phối hợp bảo vệ công trình, quản lý hành lang bảo vệ, đất đai và hoạt động có liên quan; giải quyết thủ tục, cấp phép và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền; tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, cứu nạn, cứu hộ và an toàn vùng hạ du theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Cửa Đạt trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình; lập, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch, quy trình, nội quy theo quy định; tổ chức lực lượng bảo vệ, quản lý mốc giới, hồ sơ, tài sản và phương tiện bảo vệ; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, báo cáo, kiến nghị xử lý vi phạm và chủ động ứng phó sự cố, bảo đảm vận hành an toàn công trình.

Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp quản lý, bảo vệ công trình và thực hiện quyết định này theo quy định của pháp luật.

Hồ chứa nước Ngàn Trươi là một trong 3 hồ thủy lợi thuộc loại lớn nhất Việt Nam, chỉ xếp sau các hồ Dầu Tiếng (thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh và TP HCM), hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa), có vị trí đặc biệt quan trọng với an ninh quốc gia bởi có liên quan tới đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường Hồ Chí Minh.

Hồ Ngàn Trươi nằm trọn trong vùng lõi Vườn Quốc gia Vũ Quang, có lưu vực rộng 408km2, diện tích mặt hồ 43km2 với dung tích chứa 775 triệu m3 nước. Đập chính Ngàn Trươi là đập đất cao nhất Việt Nam (61,8m), dài 370m, có nhiệm vụ tích nước và điều tiết lũ cho vùng hạ du với dung tích phòng lũ 157 triệu m3...

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Tags:

#an ninh quốc gia #hồ Ngàn Trươi #công trình trọng điểm

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