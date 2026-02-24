Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Người dân thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) thu hoạch ngao thương phẩm ở các bãi bồi giữa sông.

Thị trường đầu năm “ấm” nên từ ngày mùng 3 Tết, ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Việt Hồng (thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) đã huy động các thành viên trong tổ hợp tác và thuê nhân công khai thác ngao. Từ đó đến nay, hợp tác xã thu hoạch và bán ra thị trường hơn 50 tấn ngao thương phẩm với giá từ 22 triệu - 25 triệu đồng/tấn.

Ông Việt phấn khởi cho biết, diện tích ngao đang thu hoạch được xuống giống cách đây hơn 1 năm nên có trọng lượng từ 70 - 90 con/kg. Ngoài số lượng đã thu hoạch, chúng tôi còn hơn 100 tấn đã đến kỳ xuất bán đang nằm ở bãi nuôi. Giá cả tốt, thời tiết thuận lợi, thủy triều phù hợp nên chúng tôi huy động tối đa nhân lực, máy móc, thuyền bè để mỗi ngày thu hoạch từ 10 – 12 tấn sản phẩm. Sau sơ chế, phân loại, ngao sẽ được các thương lái thu mua và chở vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ, chủ yếu là ở Huế, Đà Nẵng…

Những con thuyền chở đầy ngao thương phẩm từ cửa biển vào các bến tập kết ở thôn Mai Lâm.

Nhu cầu thị trường sau Tết tăng cao nên tại Cửa Sót – vùng nuôi trồng nhuyễn thể lớn nhất tỉnh (giáp ranh giữa các xã Mai Phụ, Lộc Hà, Thạch Khê), người dân đang hối hả thu hoạch. Mỗi lúc thủy triều xuống là tiếng máy nổ vang rền khắp cửa biển. Trên đường đê gần khu nuôi trồng, cảnh sàng lọc, phân loại, mua bán, vận chuyển… diễn ra tấp nập, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Người nuôi trồng nhuyễn thể nhà nào nhà nấy đều phấn khởi vì được “lộc” lớn đầu xuân.

Tại “vựa” ngao Mai Phụ mấy ngày nay cũng đã xuất bán hàng trăm tấn ngao thương phẩm ra thị trường. Trong đó, đáng chú ý nhất là HTX Nuôi trồng, thu mua, xuất nhập khẩu thủy hải sản Loan Hoan khoảng 60 tấn, HTX Nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận khoảng 40 tấn, ông Phạm Văn Thiết đã xuất bán 30 tấn, các hộ nuôi nhỏ lẻ khác khoảng 10 – 20 tấn/hộ… Hiện nay, ở bãi nuôi này vẫn còn khoảng 600 tấn ngao thương phẩm đang gấp rút thu hoạch. Qua đó, mang về nguồn thu lớn, trong đó có nhiều hộ thu về trên 2 tỷ đồng.

Các thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Đỉnh Bàn hối hả thu hoạch sản phẩm.

Người nuôi ngao ở các địa phương khác trong tỉnh cũng đang hối hả thu hoạch. Anh Dương Thế Võ - Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Đỉnh Bàn (thôn Tân Phong, xã Thạch Khê) cho biết: “Mấy ngày này, chúng tôi thu hoạch khoảng 4 – 5 tấn ngao thương phẩm. Được giá, dễ bán nên bà con rất phấn khởi. Thị trường đang tiêu thụ rất tốt, giữa bãi nuôi còn khoảng 180 tấn nên chúng tôi gấp rút đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phấn đấu thu hết trong tháng Giêng để kịp tái sản xuất đúng thời vụ”.

Ngoài bán được giá cao thì ngao năm nay ít bị chết, giảm được công sức sàng lọc, sơ chế.

Sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, giá ngao thương phẩm cao gấp đôi so với ngày thường và cao hơn khoảng 20 – 30% so với cùng kỳ những năm trước. Theo phân tích của những người nuôi trồng và buôn bán ngao thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thời tiết nắng ấm nên nhu cầu tiêu thụ loài nhuyễn thể trong dịp Tết tăng đột biến. Mặt khác, nguồn cung năm nay hạn chế bởi các vùng nuôi ngao quy mô lớn ở các tỉnh phía Bắc (Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng…) bị thiệt hại nặng do thiên tai…

Xe đông lạnh chờ sẵn để mua hàng chở vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, Hà Tĩnh hiện có gần 500ha bãi bồi ven sông vùng nước mặn lợ đang được sử dụng để nuôi ngao, mỗi năm cho sản lượng khoảng 3.500 - 3.700 tấn ngao thương phẩm, giá trị sản xuất khoảng 47 - 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ. Hiện nay, trên các bãi bồi còn khoảng 1.000 tấn được xuống giống cách đây hơn 1 năm chưa thu hoạch nên người nuôi trồng đang gấp rút khai thác, phấn đấu đến giữa tháng 2 âm lịch sẽ thu hoạch hết để kịp xuống giống vụ xuân.