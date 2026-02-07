Giá vàng hôm nay: Bật tăng trở lại

Sau phiên giảm sâu, giá vàng hôm nay (7/2) đã đảo chiều khi sức mua của các quỹ đầu tư nóng lên.
Đầu ngày 7/2 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.968 USD/ounce, tăng mạnh 148 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.820 USD/ounce.
Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh các quỹ đầu tư vàng toàn cầu tiếp tục duy trì sức mua mạnh mẽ bất chấp biến động giá. Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council – WGC), các quỹ đầu tư vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn chảy vào kỷ lục 120 tấn trong tháng 1-2026, tương đương gần 19 tỉ USD – mức cao nhất từ trước đến nay.
Dòng vốn này đã đẩy tổng tài sản quản lý của các quỹ đầu tư vàng đạt kỷ lục 669 tỉ USD và lượng vàng nắm giữ lên 4.145 tấn, cũng là mức cao lịch sử.
Các nhà phân tích nhận định rằng, dù giá vàng trải qua đợt giảm mạnh nhất trong nhiều năm vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư vẫn kiên trì mua vào ở vùng giá thấp.
Hành vi "bắt đáy" này kích thích dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức khác tham gia khi giá vàng giảm, tạo động lực cho đà tăng hiện tại.
Tham gia Hội chợ mùa Xuân 2026, hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh giới thiệu hơn 100 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh với kỳ vọng kết nối, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế hàng hóa địa phương.
Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới giảm gần 9% chỉ trong một ngày, kích hoạt làn sóng mua bán cảm xúc. Khi FOMO lấn át lý trí, vàng có thể trở thành “con dao hai lưỡi” với nhà đầu tư cá nhân. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Với quy mô kỷ lục trên 140.000m², quy tụ 3.000 gian hàng, Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 2/2 - 13/2, hứa hẹn trở thành tâm điểm giao thương, mua sắm, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức nghệ thuật, giải trí không thể bỏ lỡ dịp Tết Bính Ngọ này.
Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.
Nhu cầu điện dự kiến tăng mạnh nhưng điện cho 1 triệu ô tô điện chỉ chiếm khoảng 1–1,5%, hệ thống vẫn đáp ứng, song sẽ gia cố lưới điện tại đô thị để tránh quá tải cục bộ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngày 29/1/2026, Công ty Cổ phần Vincom Retail chính thức giới thiệu Vincom Collection - dòng thương hiệu khu phố thương mại tuyển chọn trải nghiệm, hiện diện tại các đại đô thị Vinhomes và điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.
Không cần bao bì bắt mắt hay quảng cáo rầm rộ, những món ăn từ “bếp nhà làm” vẫn hiện diện trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình Hà Tĩnh, được người tiêu dùng lựa chọn bởi hương vị quen thuộc và chất lượng đảm bảo.
Dịp tết Nguyên đán, thị trường nhung hươu Hà Tĩnh sôi động hơn hẳn khi nhu cầu bồi bổ sức khỏe, quà biếu tăng mạnh. Các cơ sở sản xuất đang tập trung bảo đảm nguồn hàng, đáp ứng thị trường mùa cao điểm.
Giá bạc tăng dựng đứng đã tạo làn sóng FOMO (sợ bị bỏ lỡ) mạnh, nhưng chuyên gia cảnh báo biến động lớn và rủi ro nếu đầu cơ “đuổi giá”. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.