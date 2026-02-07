Hotline: 02393.693.427
Giá vàng hôm nay: Bật tăng trở lại

Sau phiên giảm sâu, giá vàng hôm nay (7/2) đã đảo chiều khi sức mua của các quỹ đầu tư nóng lên.

Giá vàng hôm nay lại nóng lên.

Đầu ngày 7/2 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.968 USD/ounce, tăng mạnh 148 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.820 USD/ounce.

Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh các quỹ đầu tư vàng toàn cầu tiếp tục duy trì sức mua mạnh mẽ bất chấp biến động giá. Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council – WGC), các quỹ đầu tư vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn chảy vào kỷ lục 120 tấn trong tháng 1-2026, tương đương gần 19 tỉ USD – mức cao nhất từ trước đến nay.

Dòng vốn này đã đẩy tổng tài sản quản lý của các quỹ đầu tư vàng đạt kỷ lục 669 tỉ USD và lượng vàng nắm giữ lên 4.145 tấn, cũng là mức cao lịch sử.

Các nhà phân tích nhận định rằng, dù giá vàng trải qua đợt giảm mạnh nhất trong nhiều năm vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư vẫn kiên trì mua vào ở vùng giá thấp.

Hành vi "bắt đáy" này kích thích dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức khác tham gia khi giá vàng giảm, tạo động lực cho đà tăng hiện tại.

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.
Hương vị “bếp nhà làm” lan tỏa thị trường Tết

Không cần bao bì bắt mắt hay quảng cáo rầm rộ, những món ăn từ “bếp nhà làm” vẫn hiện diện trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình Hà Tĩnh, được người tiêu dùng lựa chọn bởi hương vị quen thuộc và chất lượng đảm bảo.
Các sản phẩm từ nhung hươu đắt hàng dịp Tết

Dịp tết Nguyên đán, thị trường nhung hươu Hà Tĩnh sôi động hơn hẳn khi nhu cầu bồi bổ sức khỏe, quà biếu tăng mạnh. Các cơ sở sản xuất đang tập trung bảo đảm nguồn hàng, đáp ứng thị trường mùa cao điểm.