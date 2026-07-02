Hiện trạng sông Ngàn Phố trước khi được triển khai nạo vét

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn 01/07/2026 08:00 Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.

21 công trình, dự án tạo động lực phát triển, đổi thay diện mạo Can Lộc 01/07/2026 07:59 Những tuyến đường được mở rộng, những ngôi trường khang trang hay các công trình hạ tầng thiết yếu dần hoàn thiện... đang góp phần làm thay đổi diện mạo xã Can Lộc.

Hà Tĩnh xếp thứ nhất toàn quốc về tăng trưởng GRDP 6 tháng 01/07/2026 07:58 Với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,79%, Hà Tĩnh là địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước trong 6 tháng năm 2026, cho thấy những chuyển biến tích cực và sự bứt phá.

Tài chính thị trường ngày 1/7: Chưa ghi nhận xăng E10 gây hỏng động cơ 01/07/2026 07:38 Sau một tháng triển khai trên phạm vi cả nước, chưa ghi nhận phản ánh xăng sinh học E10 gây hỏng động cơ như một số lo ngại trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chính thức giảm thuế bảo vệ môi trường, VAT với xăng dầu đến 30/9 01/07/2026 05:06 Chính phủ chốt kéo dài miễn thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu thêm 3 tháng, đến hết ngày 30/9.

Nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị Quế Lâm 30/06/2026 18:54 Hội Nông dân Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu thụ nông sản an toàn hiệu quả.

Hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng đường vành đai phía Đông và đường Xuân Diệu kéo dài 30/06/2026 18:50 Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án trọng điểm gồm: đường vành đai phía Đông và đường Xuân Diệu kéo dài, đoạn qua địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã hoàn thành 100%.

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa 30/06/2026 15:00 “Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.

Đánh giá hệ thống thu phí không dừng, giao thông thông minh trên cao tốc qua Hà Tĩnh 30/06/2026 11:35 Tới nay, hệ thống hạ tầng cơ sở, mạng lưới camera, phần mềm điều hành và trung tâm quản lý giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cơ bản hoàn thiện, đáp ứng kế hoạch đề ra.

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác vùng trong phát triển kinh tế tập thể 30/06/2026 10:54 Liên minh hợp tác xã 7 tỉnh, thành miền Trung sẽ tăng cường tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn chuỗi giá trị; đẩy mạnh liên kết, hợp tác vùng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chủ quán cà phê ở Hà Tĩnh loay hoay trước quy định trả tiền bản quyền âm nhạc 30/06/2026 09:00 Trước thông tin đóng tiền bản quyền khi phát nhạc, nhiều chủ quán cà phê ở Hà Tĩnh đang “đau đầu” bởi chưa có hướng dẫn cụ thể từ một đơn vị chuyên môn và mối lo đội thêm kinh phí hoạt động.

Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước 30/06/2026 07:49 Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế 30/06/2026 07:45 Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp 30/06/2026 05:10 Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.

6 tháng năm 2026: Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt du khách 30/06/2026 05:05 Với việc đón 3,045 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, góp phần tạo động lực hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm.

Hà Tĩnh nhận hơn 159 tỷ đồng từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà kính 29/06/2026 14:14 Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mang lại nguồn lực quan trọng để Hà Tĩnh bảo vệ, phục hồi rừng và cải thiện sinh kế cho hàng nghìn hộ dân sống dựa vào rừng.

21 loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 29/06/2026 14:05 Luật mới sẽ chính thức áp dụng với nhiều thay đổi quan trọng. Bên cạnh việc đánh thuế tài sản số và vàng miếng, điểm sáng lớn nhất là danh sách 21 khoản thu nhập được miễn thuế hoàn toàn.

Xã, phường ở Hà Tĩnh sẽ vận hành hệ thống TABMIS từ tháng 7/2026 29/06/2026 11:04 Cán bộ tài chính, kho bạc Hà Tĩnh được tập huấn vận hành TABMIS và ứng dụng số, chuẩn bị để cơ quan tài chính cấp xã, phường trực tiếp sử dụng hệ thống từ tháng 7/2026.

Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới 29/06/2026 07:45 Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Infographic] Chi tiết 6 trạm thu phí cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh 29/06/2026 05:15 Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh dài hơn 107 km, có 6 trạm thu phí điện tử không dừng (ETC) đặt tại các nút giao ra vào cao tốc.