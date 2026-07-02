Hiện trạng sông Ngàn Phố trước khi được triển khai nạo vét

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm bồi tụ tự nhiên, lòng sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) ngày càng bị bồi lắng, gây ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và giao thông đường thủy.
Ở khu vực thượng nguồn thuộc xã Sơn Tây, nhiều đoạn sông qua các thôn Hà Tân, Hoàng Nam bị bồi lấp dày bởi cát và sỏi từ các trận lũ cuốn xuống, khiến lòng sông biến dạng rõ rệt.
Tại xã Sơn Giang, các bãi cát lớn xuất hiện dày đặc, nhiều vùng nước ven bờ trở nên cạn, lau sậy phát triển um tùm lấn chiếm mặt nước.
Còn ở khu vực xã Hương Sơn, quá trình bồi tụ diễn ra mạnh mẽ hơn khi nhiều bãi cát kéo dài dọc hai bên bờ, đặc biệt tại các thôn Hữu Bằng và Sơn Ninh. Vào mùa cạn, các cồn cát nổi lên giữa dòng, chia cắt dòng chảy thành nhiều nhánh nhỏ.
Ở hạ lưu, đoạn qua các xã Sơn Tiến, Tứ Mỹ và Đức Minh, lượng phù sa tích tụ từ thượng nguồn khiến hiện tượng bồi lắng càng trở nên rõ nét. Nhiều đoạn sông bị thu hẹp, dòng chảy lệch về một phía. Tại khu vực Sơn Tân, lòng sông cạn đến mức vào mùa nước rút có thể nhìn thấy đáy sông, trong khi các cồn cát lớn đã hình thành ổn định dọc bờ nam, làm thay đổi đáng kể hình thái tự nhiên của dòng sông.
Theo kế hoạch, dự án chia thành hai đoạn: đoạn 1 từ Km0+00 đến Km17+00 đi qua các xã Đức Minh, Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Kim Hoa và Hương Sơn; đoạn 2 từ Km17+00 đến Km32+845 đi qua các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Hồng và Sơn Tây. Sau khi hoàn thành, luồng tuyến sẽ được nạo vét với bề rộng trên 20 m, độ sâu trên 1,8 m và bán kính cong tối thiểu trên 100 m, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật đường thủy nội địa hiện hành.
Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Sau một tháng triển khai trên phạm vi cả nước, chưa ghi nhận phản ánh xăng sinh học E10 gây hỏng động cơ như một số lo ngại trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Liên minh hợp tác xã 7 tỉnh, thành miền Trung sẽ tăng cường tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn chuỗi giá trị; đẩy mạnh liên kết, hợp tác vùng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.
Với việc đón 3,045 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, góp phần tạo động lực hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm.
Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.