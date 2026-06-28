Hà Tĩnh triển khai nạo vét gần 33km sông Ngàn Phố

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà vừa ký ban hành quyết định công bố danh mục dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước đường thủy nội địa năm 2026 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

2 dự án nạo vét trên sông Ngàn Phố có tổng chiều dài gần 33km.

Danh mục gồm 2 dự án nạo vét trên sông Ngàn Phố có tổng chiều dài gần 33km, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028, nhằm đảm bảo chuẩn tắc luồng tuyến, nâng cao năng lực khai thác giao thông đường thủy nội địa và kết hợp thu hồi sản phẩm theo quy định.

Trong đó, dự án nạo vét sông Ngàn Phố đoạn 1 có phạm vi từ Km0+00 đến Km17+00, đi qua các xã: Đức Minh, Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Kim Hoa và Hương Sơn; dự án nạo vét sông Ngàn Phố đoạn 2 có phạm vi từ Km17+00 đến Km32+845, đi qua các xã: Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Hồng và Sơn Tây.

Theo danh mục được công bố, các dự án dự kiến nạo vét với bề rộng luồng trên 20m, độ sâu trên 1,8m và bán kính cong tối thiểu trên 100m, bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật đường thủy nội địa hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định tại Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định từng bước của dự án theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; quá trình thực hiện, yêu cầu rà soát, đề xuất các giải pháp phù hợp để phòng chống sạt lở và đảm bảo an toàn cho các công trình dọc theo tuyến.

Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đường thủy nội địa đối với những nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, an ninh, trật tự tại khu vực; tuyệt đối không để lợi dụng việc thực hiện dự án để khai thác cát, sỏi trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng môi trường, sạt lở bờ sông và các công trình liên quan; kịp thời rà soát, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án theo quy định.

Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã: Đức Minh, Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Kim Hoa, Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Tây và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý chủ động thực hiện, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định tại Nghị định số 57/2024/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật liên quan.