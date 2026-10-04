Khu du lịch biển Xuân Thành kết thúc mùa tắm biển 2026 để đảm bảo an toàn

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tiên Điền vừa có thông báo về việc dừng các hoạt động tắm biển tại Khu du lịch biển Xuân Thành nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết giao mùa, gió lớn, sóng biển dâng cao và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Từ 18h30 ngày 14/10/2026, Khu du lịch biển Xuân Thành chính thức kết thúc mùa tắm biển và dừng các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2026.

Theo đó, từ 18h30 ngày 14/10, lực lượng cứu hộ sẽ dừng trực tại các chòi canh; phao tiêu và biển cảnh báo an toàn trên mặt nước được thu hồi. Đồng thời, các biển cảnh báo cấm tắm sẽ được cắm dọc bãi biển Khu du lịch Xuân Thành. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống tắm biển, bơi lội hoặc tham gia các hoạt động thể thao dưới nước, nhất là trong điều kiện gió lớn, sóng cao và dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Các khách sạn, cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh dịch vụ tại khu vực bãi biển được đề nghị chủ động chằng chống hàng quán, phương tiện kinh doanh và nhắc nhở du khách tuân thủ quy định.

Đối với các trường hợp cố tình xuống tắm biển khi đã có thông báo cấm và biển cảnh báo nguy hiểm, ngoài việc tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.