Ngân hàng Hà Tĩnh trợ lực nền kinh tế, trách nhiệm với cộng đồng

Năm 2023, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đã làm tốt sứ mệnh đồng hành, gỡ khó cho nền kinh tế và sẻ chia cùng doanh nghiệp phát triển. Các ngân hàng cũng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, luôn quan tâm công tác an sinh xã hội.

Nỗ lực tăng trưởng các chỉ tiêu

Ngay từ đầu năm 2023, các ngân hàng thương mại đã chú trọng nhiều giải pháp nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi, thúc đẩy tăng trưởng huy động vốn. Trong đó, việc thiết kế và triển khai các chương trình tiết kiệm dự thưởng đã giúp các ngân hàng tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm huy động vốn, gia tăng lợi ích cho người gửi cũng như tăng cường sự gắn kết giữa khách hàng và ngân hàng.

Khách hàng đến gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh (thuộc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).

Bà Lê Thị Tuyết - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2023, chi nhánh đã tổ chức thành công chương trình tiết kiệm dự thưởng “Chào xuân Quý Mão 2023”. Với tổng giá trị giải thưởng gần 600 triệu đồng, chương trình đã thu hút hàng nghìn khách hàng tham gia. Chỉ 5 tháng triển khai, chi nhánh đã thu về hơn 1.700 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 7.300 tỷ đồng (tăng trưởng trên 10% so với thời điểm đầu năm).

Trong khi đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần lại chú trọng áp dụng mặt bằng lãi suất tiền gửi ở mức cao trong giai đoạn đầu năm để đẩy nguồn vốn gia tăng. Đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 100.482 tỷ đồng, tăng 19,24% so với cuối năm 2022. Đây là nguồn lực quan trọng để các “nhà băng” đẩy mạnh cho vay sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

2023 là một năm khó khăn đối với ngành ngân hàng khi sức hấp thụ vốn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân hạn chế do những tác động tiêu cực giai đoạn hậu COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các tổ chức tín dụng phải chủ động, linh hoạt triển khai mọi giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy tín dụng tăng trưởng. Đặc biệt, trong năm qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã 4 lần hạ lãi suất điều hành. Trên cơ sở đó, các ngân hàng đã chủ động xây dựng chiến lược để tiết giảm chi phí, từng bước hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

Tính đến 31/12/2023, tổng dư nợ của Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh đạt trên 15.133 tỷ đồng.

Theo ông Dương Quốc Khánh - Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh, đơn vị đã chủ động giảm lãi suất cho vay ở mức thấp và ổn định trên thị trường, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn “giá rẻ” đối với các khoản cho vay mới lẫn khoản vay cũ. Tính đến đầu tháng 1/2024, tổng dư nợ của chi nhánh đạt trên 15.133 tỷ đồng, trong đó dư nợ doanh nghiệp đạt trên 9.366 tỷ đồng".

Các ngân hàng thương mại cổ phần như: HDBank, Bắc Á Bank, ACB... đều nỗ lực cung ứng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen. Tính đến 31/12/2023, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 96.050 tỷ đồng, tăng 10,15% so với cuối năm 2022.

Chung tay vì cộng đồng

Cuối tháng 11/2023, Trường THPT Hương Khê đón tin vui khi công trình nhà học bộ môn 3 tầng chính thức được khởi công xây dựng. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ đồng do VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh kết nối tài trợ.

Theo ông Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hương Khê (1964 - 2024). Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp nhà trường hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học và từng bước đáp ứng yêu cầu về xây dựng trường chuẩn quốc gia.

VietinBank tài trợ xây dựng 6 nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn tại một số trường học ở Hà Tĩnh với tổng kinh phí trên 11,1 tỷ đồng.

Ngoài công trình trên, trong năm 2023, VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh đã tài trợ xây dựng nhiều công trình trường học trên địa bàn như: THPT Hàm Nghi (Hương Khê), THCS Khánh Vĩnh (Can Lộc), Tiểu học Sơn Kim II (Hương Sơn)... Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện chuỗi an sinh xã hội như: tôn tạo di tích lịch sử Đền Trúc (Hương Sơn), cải tạo nâng cấp Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc)... với tổng kinh phí gần 49 tỷ đồng.

Trong công tác an sinh xã hội, Agribank II ghi dấu ấn với các hoạt động trao sinh kế cho các hoàn cảnh khó khăn. Ông Võ Văn Nhất - Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II chia sẻ: “Với phương châm “trao cần câu thay xâu cá”, 70 con bò giống trị giá 910 triệu đồng đã được chi nhánh trao tận tay 70 gia đình ở các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, TX Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh. Chúng tôi mong muốn bà con có sinh kế, từng bước cải thiện sản xuất, phát triển chăn nuôi và tăng năng lực kinh tế”.

Những thương hiệu VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank, HDBank, Bắc Á Bank... không chỉ đồng hành cùng nền kinh tế mà còn để lại dấu ấn về các chương trình tài trợ an sinh xã hội trên khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Những công trình giáo dục, y tế, nhà tình nghĩa được xây dựng, những hoạt động sinh kế được gửi trao... chính là nghĩa tình sâu nặng của một hành trình gắn bó, dựng xây của ngành ngân hàng Hà Tĩnh với mục tiêu chung tay cùng cộng đồng, cùng chính quyền địa phương từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II Võ Văn Nhất dự lễ trao tặng bò cho bà con.

Theo ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc NHNN Chi nhánh Hà Tĩnh, bên cạnh làm tốt công tác kinh doanh, điều hành chính sách tiền tệ, phục vụ phát triển nền kinh tế, ngành ngân hàng luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2023, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã dành 164,6 tỷ đồng tài trợ xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão lũ, trao tặng thiết bị y tế, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và không ngừng nâng cao đời sống cho người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thu Phương