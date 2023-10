Thị xã Hồng Lĩnh tôn vinh 33 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Tại buổi gặp mặt, UBND TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chiều 11/10, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2023). Dự buổi gặp mặt có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu dự buổi gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân

TX Hồng Lĩnh có 470 doanh nghiệp, 19 hợp tác xã, 3.370 hộ kinh doanh đã và đang góp phần tích cực giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động

Trong 9 tháng năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt 240 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 920 tỷ đồng.

Thị xã đã thu hút mới 2 dự án đầu tư về trên địa bàn với tổng số vốn đăng ký đạt 680,7 tỷ đồng (Dự án khu dân cư TDP 1, phường Nam Hồng và Dự án nhà máy sợi Nồi Cọc tại CCN Nam Hồng).

Một số dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn đang tích cực được triển khai.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia, lãnh đạo Sở Công thương và TX Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp ở TX Hồng Lĩnh

Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị có bước chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định là điều kiện quan trọng để thị xã tiếp tục thu hút đầu tư cũng như để các doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh.

Những thành quả của TX Hồng Lĩnh đạt được có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng chứng nhận cho các doanh nghiệp...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thị xã trong thời gian qua.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh khoẳng định, TX Hồng Lĩnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh các hoạt động mời gọi, thu hút nhà đầu tư; thực hiện phối hợp tốt trong công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp; thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Dịp này, UBND thị xã tôn vinh 16 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và 17 doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo và sự phát triển KT-XH thị xã Hồng Lĩnh năm 2023.

