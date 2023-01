Cơ hội xây dựng thương hiệu nem chua - giò me ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Cú đúp giải 3 “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp (do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức)” và “Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh năm 2022 (do Sở KH&CN tổ chức)” là đòn bẩy giúp cơ sở nem chua, giò me Hoài Võ (Can Lộc) xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường.