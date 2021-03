Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh ký kết nhiều đơn hàng, ổn định công việc cho người lao động

Một số doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh đã ký kết được đơn hàng với số lượng khá lớn, đảm bảo việc làm cho cả năm 2021.

Đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành dệt may trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực, nhiều doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh đã ký kết được các đơn hàng và đồng loạt ra quân làm việc ngay trong những ngày đầu năm, tạo đà cho 1 năm thắng lợi, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Năm 2021, Haivina Hồng Lĩnh đã ký kết hợp đồng sản xuất các sản phẩm với đối tác truyền thống, đảm bảo đủ việc làm cho khoảng 2.500 lao động.

Bà Phan Thị Thanh Giang – Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết, Haivina Hồng Lĩnh là doanh nghiệp FDI có 100% vốn từ Hàn Quốc. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp, trang phục thể thao; 100% sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Năm 2021, mặc dù đang còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với uy tín, kinh nghiệm của mình, Haivina Hồng Lĩnh đã ký kết hợp đồng sản xuất các sản phẩm với đối tác truyền thống, đảm bảo đủ việc làm cho khoảng 2.500 lao động.

“Đến nay, công ty có hơn 1.000 lao động đang làm việc. Để đảm bảo giao hàng đúng hợp đồng được ký kết với khách hàng trong năm 2021, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 1.500 lao động gồm: công nhân may 1.100 người và 400 công nhân ở các vị trí khác” - Bà Phan Thị Thanh Giang cho biết thêm.

Nhà máy bao bì Sông La Xanh tại Cụm Công nghiệp Đức Thọ đảm bảo việc làm cho 300 lao động với mức thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh đã, đang ngày càng tạo được uy tín, thương hiệu đối với các khách hàng, đối tác. Nhiều đối tác trong và ngoài nước trên lĩnh vực may mặc, thời trang, đồ bảo hộ lao động, thể thao… đã tin tưởng, ký kết đơn hàng trong thời gian dài.

Tại các doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Công ty cổ phần May xuất khẩu MTV (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ)…đã có đơn hàng đến hết năm 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng cho quá trình phục hồi trở lại của ngành may mặc Hà Tĩnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Công ty cổ phần May xuất khẩu MTV triển khai sản xuất ngay sau ngày nghỉ tết.

Để hoàn thành hợp đồng với đối tác cũng như kế hoạch sản xuất năm, các doanh nghiệp cũng đang tập trung tuyển dụng lao động, mở rộng hoạt động sản xuất, vận hành hết công suất của dây chuyền. Đây cũng là cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động tại các địa phương Hà Tĩnh.

Ông Vũ Duy Anh – cán bộ Phòng Quản lý nhân sự, Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech cho biết: Nhà máy đang có như cầu tuyển dụng khoảng 3.500 lao động. Để tuyển dụng được số lao động đảm bảo yêu cầu, công ty rất cần sự phối hợp, giúp đỡ của các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động con em.

Năm 2021, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh có nhu cầu tuyển dụng thêm 1.500 lao động, nâng tổng số lao động giai đoạn 1 của nhà máy lên 2.500 người.

Hiện tại, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh đang cần khoảng hơn 12.000 lao động, trong đó tại cụm công nghiệp Hồng Lĩnh khoảng 5.000 lao động, tại Đức Thọ là 4.000 lao động, tại Cẩm Xuyên khoảng 1.000 lao động, còn lại là ở các địa phương khác.

Những nỗ lực trong việc tìm kiếm, duy trì đối tác, nguồn hàng của các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo ổn định và phát triển mà còn tạo cơ hội chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân Hà Tĩnh.

Thanh Hoài - Lê Tuấn