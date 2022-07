Doanh nghiệp Hà Tĩnh tập trung chăm lo sức khỏe người lao động để ổn định sản xuất

Nhận thức được việc chăm lo tốt cho sức khỏe người lao động sẽ góp phần ổn định lực lượng sản xuất nên thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp ý nghĩa để quan tâm, chăm lo sức khỏe cho người lao động.

Công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh được tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Làm việc ở trong những môi trường khác nhau, trong đó có không ít môi trường, công việc nặng nhọc, căng thẳng, người lao động Hà Tĩnh có nguy cơ cao phơi nhiễm với các bệnh nghề nghiệp. Chính vì vậy, các đơn vị, doanh nghiệp đã coi công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm chăm lo, bảo vệ nguồn nhân lực phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Là doanh nghiệp sử dụng trên 6.500 lao động, làm việc tại nhiều bộ phận, công xưởng khác nhau trong quy trình sản xuất ra sản phẩm gang thép nên việc quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân được Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh triển khai bài bản.

Theo đó, Formosa phối hợp với Bệnh viên Đa khoa TX Kỳ Anh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 2 lần cho các lao động, chuyên gia trên 60 tuổi và mỗi năm 1 lần cho các lao động, chuyên gia dưới 60 tuổi. Đặc biệt, công ty xây dựng hệ thống cơ sở vật chất về thể dục, thể thao đồng bộ, từ sân cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, bóng rổ, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, phòng và các thiết bị tập gym… phục vụ cán bộ, công nhân tập luyện TDTT sau giờ làm.

Công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh chơi bóng chuyền, bóng đá trong khuôn viên công ty sau giờ làm việc.

Mặt khác, Formosa cũng tạo điều kiện cho các cán bộ, công nhân tham gia các giải đấu thể thao trong và ngoài công ty để vừa giao lưu, rèn luyện, vừa tạo tinh thần thoải mái, hứng khởi.

Anh Nguyễn Văn Xuân - công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh chia sẻ: “Việc công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ giúp công nhân chúng tôi nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình từ đó yên tâm để làm việc hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố mà người lao động như chúng tôi rất quan tâm khi lựa chọn nộp đơn xin việc”.

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) cũng triển khai một cách bài bản việc chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động.

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.

Ông Phạm Như Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: "Đơn vị có trên 236 cán bộ, công nhân lao động, trong đó trên 80% là động trực tiếp nên công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân luôn được quan tâm. Đối với lao động gián tiếp, mỗi năm sẽ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần, còn lao động trực tiếp định kỳ 2 lần.

Đặc biệt, trong đợt khám sức khỏe vừa qua, đơn vị đã mời các y bác sỹ từ Bệnh viện Việt Đức về khám sức khỏe tổng quát cho các bộ, công nhân. Trong đó, triển khai khám thêm các bệnh lý hậu COVID-19 nhằm giúp cán bộ, người lao động phát hiện kịp thời các bệnh lý nếu mắc".

Doanh nghiệp tổ chức nhiều diễn đàn, sân chơi cho người lao động.

Không chỉ các doanh nghiệp mà chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe người lao động.

Trên địa bàn TP Hà Tĩnh, UBND thành phố đã ban hành văn bản về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và khám sức khỏe cho người lao động năm 2022. Theo đó, thành phố yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố lập kế hoạch và tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật. Rà soát, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ. Đồng thời, đăng ký với các cơ sở y tế để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.

Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (KKT Vũng Áng) khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Đối với các đơn vị doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế tỉnh, Công đoàn Các Khu kinh tế cũng triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh cho biết: “Ngoài việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người lao động thì chúng tôi còn đến làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp để đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện môi trường làm việc, tuân thủ quy định khám sức khỏe định kỳ và quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Nhờ đó, đến nay, 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tại các KKT tỉnh đều tuân thủ việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động”.

Nhiều doanh nghiệp tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí.

Việc doanh nghiệp tổ chức các đợt khám bệnh định kỳ sẽ giúp người lao động nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình để có các giải pháp chăm sóc, bảo vệ và ngược lại doanh nghiệp cũng sẽ bố trí công việc phù hợp, hiệu quả với tình hình sức khỏe của người lao động.

Trong những tháng đầu năm 2022, số lượng người được khám và quản lý sức khỏe tại các doanh nghiệp trên toàn tỉnh đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 494 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trên 26.954 công nhân, người lao động, tăng 25% so với cùng kỳ. Các lao động đều được các cơ sở y tế khám nội khoa, siêu âm, chụp XQ, xét nghiệm máu, nước tiểu, khám các chuyên khoa tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt. Nhiều đơn vị còn tổ chức khám cho người lao động các kỹ thuật chuyên sâu để phát hiện các bệnh lý phức tạp hơn.

Toàn tỉnh đã có 341 doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn ca, tăng chất lượng dinh dưỡng bữa ăn, với mức hỗ trợ ít nhất là 18.000 đồng/người/bữa; 169 đơn vị doanh nghiệp xây dựng hệ thống thiết chế thể dục, thể thao cho người lao động vui chơi, giải trí; 180 doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên với trên 720 thành viên để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Khám sức khỏe định kỳ là quyền lợi của người lao động.

Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động và là quyền lợi hợp pháp của người lao động. Thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho công nhân, người lao động trên địa bàn đã được các cấp công đoàn, chủ sở hữu lao động hết sức quan tâm, trở thành nền nếp. Điều này đã thể hiện vai trò của các cấp công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng đã nhận thức được việc quan tâm, chăm lo sức khỏe người lao động sẽ góp phần ổn định lực lượng sản xuất, tạo sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Phúc Quang