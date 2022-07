Doanh nghiệp, người lao động Hà Tĩnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 phấn khởi khi được hỗ trợ đào tạo nghề

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP được doanh nghiệp và người lao động phấn khởi đón nhận.

Nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề, qua đó, giúp người lao động có nghề nghiệp, kỹ năng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm tại doanh nghiệp. Đồng thời, giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong đào tạo và huấn luyện lao động, góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động và hướng đến phục hồi sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng và các học viên tham gia lớp đào tạo nghề tại Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là một trong những doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động sau một thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch COVID-19.

Người lao động Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh dự lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Phạm Tấn Oai - Phó Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) cho biết: Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động là chính sách rất ý nghĩa với người lao động, đặc biệt, đối với người lao động muốn nâng cao tay nghề, chuyển đổi vị trí công việc tốt hơn doanh nghiệp hoặc duy trì việc làm để đảm bảo thu nhập. Trong đợt này, Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh có 44 lao động tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề kỹ thuật chế biến món ăn và nghiệp vụ du lịch do Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng tổ chức.

Chị Lê Thị Tân - nhân viên Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh tham gia lớp học nghiệp vụ du lịch phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia lớp học nghiệp vụ du lịch. Sau khóa học, chắc chắn tôi sẽ nâng cao được tay nghề, vững vàng hơn trong công việc, từ đó đạt năng suất cao và thu nhập sẽ khá hơn”.

Cùng với Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh, Khách sạn Đại Bàng (TP Hà Tĩnh) có 9 lao động tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Khách sạn Đại Bàng (TP Hà Tĩnh) có 9 lao động tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

Ông Mai Quốc Quân - Giám đốc Khách sạn Đại Bàng (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Sau khóa học, người lao động của khách sạn sẽ phát triển năng lực nghề nghiệp, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị”.

Theo Sở LĐ-TB&XH, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 102 lao động thuộc 5 doanh nghiệp là: Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh), Khách sạn Mường Thanh Xuân Thành (Nghi Xuân), Khách sạn Đại Bàng (TP Hà Tĩnh), Khách sạn Việt Thái (TX Hồng Lĩnh) và Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hồng Lĩnh) đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Tất cả đều do Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng tổ chức đào tạo ở các nhóm nghề: nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ du lịch và may công nghiệp.

Giờ thực hành lớp học nghiệp vụ nhà hàng của học viên là người lao động ở Khách sạn Đại Bàng (TP Hà Tĩnh).

Thực hiện hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH, Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng Trần Đình Long cho biết: “Nhằm góp phần thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà trường đã phân công các giáo viên có tay nghề đứng lớp, giúp cho học viên hoàn thành tốt nhất chương trình này”.

Chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ tới các đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo tăng cường việc phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng phương án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, người học sau khi đào tạo được cấp chứng chỉ đào tạo, do cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp.

Thời gian qua, ngành LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền và phổ biến các văn bản về chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động đến các doanh nghiệp trong tỉnh. Đây là chính sách rất nhân văn nhằm giúp người lao động được đào tạo nghề sau thời gian gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Nam Giang