Haivina Hồng Lĩnh đang tuyển 1.500 người - cơ hội lớn cho lao động Hà Tĩnh

Với mức lương phù hợp và nhiều chế độ phúc lợi dành cho công nhân, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh) đang thu hút một lượng lớn lao động Hà Tĩnh vào làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thăm dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh nằm trong Cụm công nghiệp Nam Hồng là doanh nghiệp nước ngoài vốn 100% Hàn Quốc, chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp, trang phục thể thao với 100% sản phẩm xuất khẩu, công suất 9,9 triệu sản phẩm/năm, sử dụng 4.000 lao động.

Hiện nay, công ty có hơn 1.100 công nhân đang làm việc, trong đó 99% là người Hà Tĩnh.

Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện đang thu hút người lao động vào làm việc tại Haivina Hồng Lĩnh.

Ông Bae In Seon - Tổng Giám đốc Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Công ty đầu tư hệ thống văn phòng, nhà máy khang trang, quy mô với dây chuyền máy, móc thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới. Nhà xưởng được thiết kế đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động”.

Người lao động làm việc tại công ty được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động

Đã làm việc nhiều năm ở các tỉnh thành phía nam, nhưng hơn một năm nay chị Mai Thị Huyền ở phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) trở về quê xin vào làm việc tại Haivina Hồng Lĩnh. Chị Huyền cho biết: “Môi trường làm việc hiện đại, sạch sẽ, công đoàn công ty luôn quan tâm chăm lo tới đời sống đoàn viên người lao động. Đặc biệt, các nội dung đã ký kết tại thỏa ước lao động tập thể được công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động”.

Cũng theo chị Huyền, công ty còn hỗ trợ bữa ăn trưa đủ chất lượng, hỗ trợ nhà ở, xăng xe 300.000 đồng/tháng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho người lao động. “Mức lương tôi hưởng bình quân gần 5 triệu đồng/tháng. Làm việc ở đây, công việc ổn định lại gần nhà nên chúng tôi khá yên tâm”, chị Huyền chia sẻ thêm.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao luôn được công đoàn công ty tổ chức. Ảnh tư liệu

Còn chị Phan Thị Kim Thanh ở phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) từng làm việc cho một công ty may ở Đồng Nai, sau đó về quê làm việc tự do, thu nhập không ổn định.

Từ ngày xin vào Haivina Hồng Lĩnh, môi trường làm việc thuận lợi ngay tại quê hương khiến chị Thanh yên tâm hơn. Với mức lương trung bình hơn 4 triệu đồng/tháng đã giúp chị trang trải cuộc sống; công việc gần nhà nên cũng thuận lợi đối với chị, ít chi phí đi lại, ăn ở như khi đi làm xa quê.

Công đoàn Haivina Hồng Lĩnh trao quà trung thu cho đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh tư liệu

Bà Trần Thị Hương Giang – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Ngoài các ưu đãi như: tăng cấp bậc tay nghề, thưởng làm đủ, chuyên cần, thưởng lễ tết, quà ngày lễ... công ty còn chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc ốm đau, bệnh tật...”

Hằng năm, người lao động được khám sức khỏe định kỳ 2 lần. Ảnh tư liệu

Được biết, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành hết công suất của dây chuyền, năm 2021, công ty cần tuyển dụng mới 1.500 lao động. “Lao động được tuyển dụng ở các vị trí như: công nhân may, cắt, công nhân kiểm tra... ưu tiên người có tay nghề may, kinh nghiệm hàng may mặc với mức lương từ 4,4 triệu đồng đến 5 triệu đồng/tháng/người”, bà Phan Thị Thanh Giang – Phụ trách nhân sự Công ty TNHH Haiviana Hồng Lĩnh cho biết.

Cũng theo bà Giang, người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại công ty được hưởng thêm nhiều chế độ phúc lợi như: Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ xăng xe: 250.000 đồng/tháng; thưởng chuyên cần: 180.000 đồng/tháng; phụ cấp thâm niên từ 20.000 đồng đến 180.000 đồng/tháng; phụ cấp bậc tay nghề từ 100.000 đồng đến 1.100.000 đồng/ tháng… Ngoài ra, công ty thưởng theo tình hình sản xuất kinh doanh như: thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng năng suất, thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng tập thể xuất sắc, thưởng tết…

Nam Giang