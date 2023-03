Học sinh, sinh viên Hà Tĩnh hào hứng tìm hiểu về di cư an toàn

Với các màn thi sôi nổi, 4 đội tham gia hội thi đến từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức (TP Hà Tĩnh) đã thể hiện kiến thức của mình thông qua các nội dung câu hỏi về di cư trong bối cảnh hiện nay.

Sáng 15/3, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức tổ chức hội thi Di cư an toàn và phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc (Australia) bằng tàu thuyền. Tham dự chương trình có ông Lê Nhật Khánh - cán bộ đại diện Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và một số sở, ban, ngành cùng tham dự.

Hà Tĩnh hiện có hàng chục nghìn người đang sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nước Úc.

Việc di cư để tìm kiếm cơ hội việc làm đã giúp nhiều người thay đổi cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương thông qua việc gửi kiều hối về cho gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh di cư hợp pháp, an toàn, nhiều người do thiếu hiểu biết hoặc bị lừa đảo đã chọn con đường di cư trái phép, để lại nhiều hậu quả nặng nề, có khi phải đánh đổi cả tính mạng. Thống kê gần đây cho thấy, đã có hơn 1.200 người thuộc nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam (bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em) bị chết đuối khi tìm cách di cư bất hợp vào nước Úc bằng tàu thuyền.

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, trang bị kiến thức về pháp luật cho mỗi học sinh, sinh viên về cách thức di cư an toàn đến các quốc gia trên thế giới nói chung và nước Úc nói riêng.

Giúp các học sinh, sinh viên hiểu rõ được tác hại của di cư trái phép, cũng như trang bị cho các em những kiến thức di cư hợp pháp, an toàn.

Tham gia hội thi có 4 đội là học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, gồm: khoa Điện, khoa Công nghệ Ô tô, khoa Cơ khí và đội khối THPT.

Các đội trải qua 3 vòng thi gồm: Xếp từ nhanh tay, nhớ ngay kiến thức (sắp xếp từ khóa liên quan đến di cư bằng các chữ cái cho sẵn); Miền đất may mắn (chọn quốc gia và trả lời những câu hỏi kiến thức liên quan đến di cư an toàn) và phần thi Vở diễn nhỏ, bài học lớn (biểu diễn tiểu phẩm ngắn gồm các tình huống ứng xử đảm bảo di cư an toàn...).

Trải qua 3 phần thi, đội thi đến từ khoa Công nghệ ô tô đã giành giải nhất; đội khối THPT giải nhì; đội Cơ khí giải ba và đội khoa Điện giải khuyến khích.

