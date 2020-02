Hơn 19.500 lao động Hà Tĩnh được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Sở LĐ-TB&XH cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) định kỳ cho 19.522 người lao động.

Cán bộ Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ - Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh hướng dẫn công nhân lao động Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cách sử dụng thiết bị phòng độc hóa học xử lý nước

Theo đó, Hà Tĩnh có 2 trung tâm huấn luyện ATVSLĐ (thuộc Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Hà Tĩnh).

Các trung tâm trên đã phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 10.291 người được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.

Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động của Công ty cổ phần Chè Hà Tĩnh

Các trung tâm huấn luyện ATVSLĐ đã huấn luyện cho các đối tượng như: Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ; người làm công tác ATVSLĐ; người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động; người làm công tác y tế...

Huấn luyện công tác ATVSLĐ góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Ngoài ra, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tự tổ chức huấn luyện cho 3.240 người lao động.

Nam Giang