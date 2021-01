Kinh tế tập thể ở Lộc Hà mỗi năm doanh thu gần 350 tỷ đồng

Đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng cường liên kết trong sản xuất… là những giải pháp mà các HTX, tổ hợp tác (THT) ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung thực hiện với nhiều kết quả khả quan.

Anh Lê Trọng Hải - Giám đốc HTX nấm Quang Trung (Bình Lộc) kiểm tra sản phẩm trước lúc bán ra thị trường.

Những ngày này, anh Lê Trọng Hải - Giám đốc HTX nấm Quang Trung (xã Bình An) đang rất vui vì sản phẩm nấm của cơ sở vừa được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Công sức, tâm huyết, trách nhiệm nhiều năm qua của anh và công nhân để có được những sản phẩm chất lượng, an toàn nay đã được đền đáp xứng đáng.

Anh Lê Trọng Hải phấn khởi: “Chúng tôi đã đầu tư thiết bị máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật và nỗ lực rất nhiều để nấm của HTX trở thành sản phẩm hàng hóa, chiếm được chỗ đứng trên thị trường. Hiện, mỗi năm chúng tôi xuất bán 300 tấn nấm sò tươi, gần 400 kg linh chi và hàng chục ngàn bịch phôi... mang về doanh thu 2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 350 triệu đồng/năm. Việc sản phẩm của HTX được công nhận OCOP giúp tôi tự tin mở rộng quy mô từ 2.000 m2 lên 5.000 m2 trong dịp tới”.

Đàn gà hàng chục ngàn con của HTX chăn nuôi Tài Lực đang chờ tết xuất bán.

Cùng với việc chú trọng về chất lượng, trại gà của HTX chăn nuôi Tài Lực (xã Bình An) do ông Nguyễn Đình Hiến làm giám đốc đẩy mạnh liên kết để sản xuất bền vững, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tại thời điểm này, trong 7 khu chuồng nuôi của cơ sở đang có hơn 35.000 con gà đủ các lứa tuổi; trong đó, khoảng 1/2 số lượng có thể xuất bán vào dịp tết. Bằng hình thức nuôi liên kết với Công ty Cổ phần Golden City (Nghệ An), năm nay, trại gà này xuất bán 220 tấn, doanh thu 17 tỷ đồng, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng. Và quan trọng nhất là HTX không bao giờ phải lo đầu ra cho sản phẩm.

Ông Đặng Hồng Thuẩn - Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết thêm: “Hiện nay, trên địa bàn xã đang có 5 HTXH và 20 THT hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hàng trăm lao động, giúp nhiều hộ làm giàu. Ngoài tạo ra những điểm nhấn và sự sinh động trong bức tranh sản xuất thì kinh tế tập thể cũng góp phần xây dựng các địa chỉ tin cậy để Nhân dân học tập và mạnh dạn làm ăn theo”.

HTX Nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận (xã Mai Phụ) mỗi năm nuôi hến cho lợi nhuận cao.

Nhờ được tạo điều kiện về chủ trương, quỹ đất, vay vốn, hỗ trợ pháp lý… nên ở Lộc Hà hiện có 96 HTX và 121 THT hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, mỗi năm cho doanh thu gần 350 tỷ đồng. Trung bình, mỗi đơn vị kinh tế tập thể có doanh thu khoảng 1,6 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 500 triệu đồng/năm. Hiện, kinh tế tập thể ở Lộc Hà đang tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động là thành viên, xã viên, lao động tại chỗ với mức thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong số này, có nhiều HTX doanh thu hàng chục tỷ đồng, lợi nhuận trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động như: HTX thanh niên thôn Thượng Phú (Hồng Lộc), HTX kinh doanh dịch vụ Hạnh Phúc (Bình An), HTX nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận (Mai Phụ), HTX chế biến hải sản xuất khẩu Đồng Châu và HTX Hải Hà (Thạch Kim), HTX Loan Hoan (Thạch Châu)…

Từ nuôi lợn liên kết, nuôi bò 3B, mỗi năm 7 thành viên trong HTX thanh niên Thượng Phú (Hồng Lộc) có doanh thu hơn 20 tỷ đồng, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Văn An đánh giá: Các HTX, THT ở Lộc Hà đang phát triển ổn định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình hoạt động đã phát huy quyền tự chủ, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và hiệu quả. Qua đó, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng mô hình học tập…

