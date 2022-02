Lao động KKT Vũng Áng nghiêm túc phòng dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ tết

Thông tin từ Ban Quản lý KKT Vũng Áng, sau tết sẽ có khoảng hơn 10.000 lao động quay trở lại làm việc. Tính đến thời điểm này, KKT lớn nhất Hà Tĩnh đã đón khoảng hơn 7.000 lao động quay trở lại phân xưởng, công trường, tất cả đều phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19.

KKT Vũng Áng hiện có 880 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, với khoảng gần 18.000 lao động. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, sau kỳ nghỉ tết, các đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai phun khử khuẩn tại khu vực làm việc, yêu cầu có kết quả test nhanh COVID-19 âm tính khi 100% lao động quay trở lại công ty và phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trong suốt quá trình làm việc.

Công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh bắt đầu làm việc vào sáng mồng 6 âm lịch.

Sáng mồng 6 tết (6/2 dương lịch), 100% công nhân, lao động của Công ty TNHH UP Hà Tĩnh đều quay trở lại làm việc, hầu hết là người Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình. Để đảm bảo an toàn, công ty yêu cầu tất cả phải có kết quả test nhanh COVID-19 trong vòng 48h, tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào làm việc.

Ngoài việc đo thân nhiệt ở cổng, lao động Công ty TNHH UP Hà Tĩnh thường được kiểm tra thân nhiệt tại các bộ phận làm việc.

Ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH UP Hà Tĩnh cho biết: “Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp, chúng tôi yêu cầu việc thực hiện phòng dịch phải nghiêm túc và gắt gao hơn. Ngoài yêu cầu test nhanh âm tính trước khi vào làm, 160 lao động ở các bộ phận đều phải mang khẩu trang, không tụ tập trong giờ làm việc …”.

Chuyến tàu RIZHAO EXPRESS (quốc tịch Hàn Quốc) vào bốc xếp hàng gỗ dăm sáng mồng 6 âm lịch.

Tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, các lao động đang tất bật với tàu RIZHAO EXPRESS (quốc tịch Hàn Quốc) vào bốc xếp gỗ dăm. Từ sáng mồng 4 tết (4/2 dương lịch) hơn 200 cán bộ, lao động đã có mặt tại công ty để làm việc. Tất cả đều tuân thủ quy định test nhanh sàng lọc COVID-19 trước khi làm việc.

Anh Chu Văn Hớn - công nhân bộ phận bốc xếp Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chia sẻ: “Thời gian nghỉ tết do tình hình dịch bệnh nên gia đình cũng không đi đâu xa, công ty cũng yêu cầu, nhắc nhở anh em công nhân thực hiện nghiêm công tác phòng dịch nên khi quay lại làm việc mọi người đều rất an tâm”.

Các lao động, khách hàng test nhanh COVID-19 trước khu vực cổng vào Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Trước bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thời điểm trước, trong và sau tết, Công ty TNHH Vận hành MCC Việt Nam cũng tiếp tục nâng mức phòng dịch lên mức cao nhất khi đón gần 400 lao động người Việt quay trở lại công ty sau kỳ nghỉ tết dài ngày.

Ông Trịnh Vỹ - Giám đốc Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam cho biết: “Công ty có gần 800 lao động thì gần 4000 công nhân Việt trở về quê ăn tết. Để đảm bảo ổn định sản xuất sau tết, công ty đặc biệt siết chặt công tác phòng dịch với yêu cầu có kết quả âm tính với test nhanh COVID-19 trong vòng 48h; sàng lọc lao động trở lại làm việc ở những khu vực có nguy cơ. Trước khi vào ca làm việc, lao động được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Có đảm bảo tốt công tác phòng dịch thì chúng tôi mới yên tâm sản xuất…”.

Công nhân bộ phận cán nóng, Formosa Hà Tĩnh thực hiện thao tác trên dây chuyền sản xuất.

Là đơn vị có số lượng công nhân đông nhất KKT Vũng Áng với gần 7.000 người, đến nay, 80% lao động trong Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã trở lại guồng quay làm việc. Mặc dù việc kiểm soát phòng dịch COVID-19 được duy trì lâu nay nhưng đối với số công nhân trở lại sau tết, công ty yêu cầu có kết quả test nhanh âm tính với COVID-19, khai báo y tế để nắm lịch trình di chuyển nhằm phân loại, thực hiện biện pháp phòng dịch phù hợp.

Công nhân bộ phận luyện gang thực hiện các thao tác sản xuất.

Đến 8/2, toàn bộ công nhân, lao động KKT Vũng Áng sẽ quay trở lại phân xưởng, công trường. Ban Quản lý KKT tỉnh đã yêu cầu các đơn vị có lao động về quê nghỉ tết phải kiểm soát chặt chẽ, rà soát người từ vùng dịch phức tạp, test nhanh COVID-19 trước khi vào công ty; thường xuyên thực hiện sàng lọc COVID-19 để tránh dịch bệnh lây lan trong các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp đặt tinh thần chống dịch ở mức độ cao nhất; thực hiện 100% test nhanh COVID-19 cho lao động quay trở lại công ty sau tết; rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở nơi làm việc; tăng cường quản lý lao động, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú, nơi làm việc theo quy định; yêu cầu người lao động mang khẩu trang, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Phạm Trần Đệ

Thu Trang