Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Mưa đá kèm dông lốc khiến 10 người thương vong, 5.400 nhà tốc mái, sập đổ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Mưa đá kèm dông lốc, sét trong ngày 29-30/3 khiến 3 người bị chết, 7 người bị thương, 8 ngôi nhà bị sập đổ và 5.355 nhà bị tốc mái, hư hỏng ở các tỉnh phía Bắc.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra ngày 29-30/3 khiến 3 người bị chết (Tuyên Quang có 1 người chết do sét đánh, Quảng Ninh có 2 người do dông lốc làm lật thuyền), 7 người bị thương (Lào Cai có 6 người và Lạng Sơn có 1 người).

Mưa đá xảy ra trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc

Thiên tai khiến 8 ngôi nhà bị sập đổ ở tỉnh Lào Cai; 5.355 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Cao Bằng có 342 nhà, Lào Cai 4.338 nhà, Tuyên Quang 314 nhà, Lạng Sơn 358 nhà và Phú Thọ có 3 nhà).

35ha lúa ở tỉnh Lào Cai; trên 110ha cây hoa màu, ăn quả ở các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ và 33,5ha cây lâm nghiệp (Tuyên Quang, Lạng Sơn) bị gãy đổ thiệt hại.

Ngoài ra, thống kê đến chiều 30/3 cho thấy 89 công trình phụ trợ, 4 điểm trường (Lạng Sơn), một nhà văn hóa (Tuyên Quang) bị tốc mái, hư hỏng; 8 cột điện ở Lào Cai bị gãy đổ.

“Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/thoi-su/mua-da-kem-dong-loc-khien-10-nguoi-thuong-vong-5400-nha-toc-mai-sap-do-20260330153748312.htm

Tags:

#thiên tai #mưa đá #dông lốc #Mưa đá và dông lốc gây thiệt hại nặng #mưa đá ở phía Bắc

Bài thuốc chữa bệnh từ cây dứa

Dứa là loại quả giàu dinh dưỡng. Theo Đông y, dứa có tính bình; ngoài quả, lá và rễ cũng được sử dụng như vị thuốc hỗ trợ điều trị một số bệnh.
Trong “dòng chảy” du lịch số, mỗi điểm đến không chỉ được khám phá mà còn được “kể chuyện” bằng công nghệ. Tuổi trẻ Hà Tĩnh đang thổi làn gió mới để lan tỏa hình ảnh quê hương
Ngày Quốc tế Hạnh phúc là dịp để tôn vinh giá trị hạnh phúc của con người trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống ngày càng được nâng cao.
Huyết dụ là loại cây cảnh quen thuộc có màu sắc độc đáo, khả năng thích nghi và sức sống mãnh liệt. Bên cạnh đó, đây cũng là một cây thuốc quý có nhiều giá trị trong việc chăm sóc sức khỏe.