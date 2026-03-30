Mưa đá kèm dông lốc khiến 10 người thương vong, 5.400 nhà tốc mái, sập đổ

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra ngày 29-30/3 khiến 3 người bị chết (Tuyên Quang có 1 người chết do sét đánh, Quảng Ninh có 2 người do dông lốc làm lật thuyền), 7 người bị thương (Lào Cai có 6 người và Lạng Sơn có 1 người).

Mưa đá xảy ra trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc

Thiên tai khiến 8 ngôi nhà bị sập đổ ở tỉnh Lào Cai; 5.355 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Cao Bằng có 342 nhà, Lào Cai 4.338 nhà, Tuyên Quang 314 nhà, Lạng Sơn 358 nhà và Phú Thọ có 3 nhà).

35ha lúa ở tỉnh Lào Cai; trên 110ha cây hoa màu, ăn quả ở các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ và 33,5ha cây lâm nghiệp (Tuyên Quang, Lạng Sơn) bị gãy đổ thiệt hại.

Ngoài ra, thống kê đến chiều 30/3 cho thấy 89 công trình phụ trợ, 4 điểm trường (Lạng Sơn), một nhà văn hóa (Tuyên Quang) bị tốc mái, hư hỏng; 8 cột điện ở Lào Cai bị gãy đổ.

“Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.