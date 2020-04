Bám sát diễn biến thời tiết, xử lý dứt điểm dịch hại trên cây trồng vụ xuân

Trong những ngày tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng 2 đợt hoạt động của lưỡi áp cao lạnh lục địa vào ngày 8/4 và 12/4. Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa nên các ngày 6 - 9/4 và 12 - 14/4, trời âm u, có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình phần lớn các ngày chỉ dao động trong khoảng 21-23 độ C, độ ẩm ở mức 90-95%. Các ngày 10 – 11/4, phổ biến không mưa, ngày có nắng yếu, nền nhiệt độ có xu thế tăng nhẹ, nhiệt độ trung bình ngày ở mức 23-24 độ C, độ ẩm giảm xuống mức 85-90%.

Với thời tiết trời nhiều mây, nhiều ngày có mưa, nền nhiệt thấp và độ ẩm không khí ở mức cao sâu, sâu bệnh rất dễ phát sinh và phát triển ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, cần chủ động có các biện pháp phòng trừ.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh