Cẩm Xuyên đã hình thành ô thửa lớn trên diện tích 1.857,88 ha ở 20 xã, thị trấn

Năm 2022, toàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhân rộng mô hình phá thửa nhỏ thành ô thửa lớn với 365,15 ha, lũy kế đến nay, huyện đã phá thửa nhỏ thành ô thửa lớn 1.857,88 ha/20 xã, thị trấn.

Sáng 17/12, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022; triển khai kế hoạch nông nghiệp và đề án sản xuất vụ xuân năm 2023.

Vụ xuân năm 2022, huyện Cẩm Xuyên gieo cấy 9.676,5 ha/9.825 ha lúa (đạt 98,5% kế hoạch, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021), năng suất đạt 58,2 tạ/ha (đạt 95,6% kế hoạch, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2021), sản lượng đạt hơn 56.300 tấn (đạt 94,5% kế hoạch, giảm 1,52% so với cùng kỳ năm 2021).

Nguyên nhân làm giảm năng suất lúa vụ xuân 2022 là do thời tiết không thuận lợi, tập quán gieo cây lúa quá dày, bón phân không cân đối, công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh tại một số địa phương chưa quyết liệt, đặc biệt phòng trừ đạo ôn cổ bông giai đoạn cuối vụ.

Về cây trồng cạn, toàn huyện gieo trỉa 900,3 ha/880 ha cây lạc, 1.305,9 ha/1.500 ha rau các loại, 96,2 ha/150 ha ngô lấy hạt, 122,5 ha/100 ha cây đậu và 273,3 ha/330 ha cây khoai lang. Năng suất và sản lượng cây trồng cạn đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng Nguyễn Đình Hoạt: Địa phương đã khắc phục được tình trạng gieo cấy trước thời vụ. Vụ xuân 2023, đề nghị huyện lựa chọn một số giống chủ lực phù hợp chất đất của địa phương.

Huyện cũng đã triển khai hỗ trợ giống mới và hỗ trợ tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa với tổng kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng; cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hơn 2,5 tỷ đồng; đầu tư xây dựng, duy tu bão dưỡng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa hơn 2,6 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương Chu Thị Thanh Thủy: Trong quá trình chuyển đổi ruộng đất cần thực hiện đồng bộ, giao đất và giao bìa cho người dân trước khi đi vào sản xuất.

Xác định vụ xuân năm 2023 là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, huyện Cẩm Xuyên tập trung chỉ đạo quyết liệt và phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh sản xuất toàn diện trên tất cả các đối tượng cây trồng, phấn đấu vượt diện tích, năng suất, sản lượng đề ra.

Cụ thể, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 9.570 ha lúa, phấn đấu đạt năng suất 58,5 tạ/ha, sản lượng 56.007,1 tấn. Về cây trồng cạn, toàn huyện sẽ gieo trỉa 1.310 ha rau các loại, 905 ha lạc, 110 ha ngô lấy hạt, 250 ha khoai lang và 125 ha đậu các loại.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình Nguyễn Minh Duyệt: Cần triển khai các mô hình điểm sản xuất hữu cơ để rút bài học kinh nghiệm trước khi đưa vào triển khai đại trà.

Cẩm Xuyên cũng sẽ xây dựng các mô hình tập trung, tích tụ, chuyển đổi ruộng đất lần 3 tại 12 xã với diện tích 900 ha; sản xuất lúa cánh đồng lớn trên diện tích phá bờ thửa nhỏ 1.800 ha kết hợp với chính sách đất trồng lúa; nhân rộng mô hình sản xuất lúa gạo theo quy trình hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu gạo, sản phẩm OCOP tại các xã Cẩm Bình, Nam Phúc Thăng, Yên Hòa…

Phó Giám đốc Công ty CP tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam tại Hà Tĩnh Hồ Đức Ngọc: Công ty cam kết đủ lượng giống, trước khi cung ứng sẽ ký hợp đồng với các địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp trong triển khai đề án sản xuất năm 2023 như: đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành sản xuất đúng lịch thời vụ; áp dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật canh tác; huyện lựa chọn một số giống chủ lực phù hợp chất đất của địa phương; triển khai các mô hình điểm về sản xuất hữu cơ để rút bài học kinh nghiệm trước khi đưa vào triển khai đại trà; sớm ra quân diệt chuột trước khi triển khai đề án sản xuất vụ xuân 2023...

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình đề nghị các địa phương chấp hành lịch thời vụ sản xuất vụ xuân năm 2023 một cách nghiêm túc, tuyên truyền để người dân không gieo dày, đẩy mạnh thâm canh, đảm bảo giữ nước, nhân rộng mô hình nuôi cá kết hợp trồng lúa.

Đề nghị các đơn vị cung cấp giống cần đảm bảo cung cấp đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng; giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Phòng NN&PTNT tập hợp những vướng mắc, khó khăn trong tích tụ ruộng đất để kịp thời tháo gỡ; đề nghị Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi nghiên cứu để ứng dụng các mô hình nông nghiệp chất lượng cao vào sản xuất vụ xuân 2023.

