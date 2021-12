Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đưa nông nghiệp phát triển bền vững, giá trị cao

Tại Hà Tĩnh, tăng trưởng bình quân toàn ngành nông nghiệp năm 2021 ước đạt trên 3,78%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) ước đạt 13.478 tỷ đồng (tăng 3,12% so với năm 2020). Tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh lần đầu tiên đạt trên 63 vạn tấn (đạt 108% kế hoạch), tăng hơn 5,19 vạn tấn so với năm 2020. Đặc biệt, sản xuất lúa vụ xuân và vụ hè thu đều được mùa toàn diện, năng suất bình quân đạt 55,30 tạ/ha (tăng 3,89 tạ/ha so với năm 2020, tương đương 7,6%). Trong năm 2022, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu: tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (theo giá so sánh) đạt trên 13.828 tỷ đồng (trong đó, nông nghiệp 11.255 tỷ đồng, lâm nghiệp 788 tỷ đồng và thủy sản 1.785 tỷ đồng); giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 96 triệu đồng/ha.