Chủ tịch UBND tỉnh ra công điện về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Từ ngày 10/11/2023 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã được phát hiện tại 4 xã thuộc 3 huyện của Hà Tĩnh làm 51 con lợn mắc bệnh chết, buộc tiêu hủy; dịch lở mồm long móng phát sinh tại Nghi Xuân làm 25 con trâu bò mắc bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành công điện về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi ở xã Xuân Phổ (Nghi Xuân).

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, làm chết và tiêu huỷ hơn 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố; 20 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 11 tỉnh; 102 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục tại 15 tỉnh, thành phố; 22 ổ dịch lở mồm long móng tại 11 tỉnh và một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 10/11/2023 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện tại 4 xã thuộc 3 huyện (Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân) làm 51 con lợn mắc bệnh chết, buộc tiêu hủy; dịch lở mồm long móng phát sinh tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân làm 25 con trâu, bò mắc bệnh.

Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm đang có chiều hướng gia tăng. Tại Hà Tĩnh, thời gian qua xảy ra các đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, ô nhiễm môi trường chuồng trại, khu vực chăn nuôi tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, hiện nay, các hộ chăn nuôi tăng đàn, tái đàn phục vụ nguồn cung thực phẩm cuối năm, các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ gia tăng. Vì vậy, nguy cơ các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Để kịp thời khống chế các ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng gia súc trên địa bàn và chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhằm bảo vệ kết quả sản xuất chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dịp cuối năm; thực hiện Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ và xét đề nghị của Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Theo đó, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, ngành chuyên môn tổ chức rà soát, nắm chắc biến động tổng đàn vật nuôi; giám sát chặt chẽ tình hình để phát hiện sớm, xử lý dịch bệnh kịp thời; với các địa phương đang có dịch (Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân), cần huy động các nguồn lực tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan; xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, quản lý chặt chẽ gia súc mắc bệnh lở mồm long móng theo đúng quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh, vứt xác gia súc chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường;

Đồng thời, tổ chức thông tin, truyên truyền về nguy cơ, tác hại và các biện pháp, phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh... Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng cho đàn vật nuôi chưa được được tiêm phòng, mới nhập đàn bảo đảm tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm; triển khai và hướng dẫn thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch, ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao, cơ sở giết mổ tập trung, chợ buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật, khu vực liên quan chăn nuôi..; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng, chống đói rét, đổ ngã cho vật nuôi; áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật (chủ động, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng; củng cố, che chắn, giữ ấm chuồng trại; áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, diệt các loại côn trùng) tại khu vực chăn nuôi; tăng cường công tác quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển giết mổ động vật, sản phẩm động vật và hành nghề thú y trên địa địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật...

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cán bộ chuyên môn giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh để tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo hiệu quả; tham mưu, chuẩn bị nguồn vắc xin, hóa chất, vật tư, dụng cụ đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn các nội dung về tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; theo dõi, kiểm tra công tác tổ chức, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường phối hợp với ngành chuyên môn và các địa phương thực hiện kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo theo quy định và các vụ nhập khẩu trái phép động vật và sản phẩm động vật.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở NN&PTNT để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm hiệu quả.

Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT, các địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch gia súc, gia cầm; theo dõi và đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

P.V