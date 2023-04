Chung tay vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn

Sáng 11/4, tại TP Thanh Hóa, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị “Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng DN, HTX, nông dân vì nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”. Dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Dũng, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Cao Đức Phát, Nguyễn Xuân Cường; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Về lãnh đạo các địa phương có Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên cùng đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Đoàn Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tham dự.