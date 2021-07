Đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa đang thi công ở huyện Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu địa phương, ban quản lý dự án và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công; quá trình thi công cần chuẩn bị phương án ứng phó với thời tiết bất thường để đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Sáng nay (24/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại hồ Nước Xanh và hồ Ba Khe ở huyện Kỳ Anh trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Đoàn đến kiểm tra tiến độ thi công tại hồ Nước Xanh ở xã Kỳ Bắc.

Hồ Nước Xanh và hồ Ba Khe là 2 trong số 8 công trình hồ đập trên địa bàn các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, Vũ Quang và Hương Sơn nằm trong Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Tĩnh (WB 8).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 160 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước.

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Tại xã Kỳ Phong, đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công hồ Nước Xanh, có dung tích 1,6 triệu m3, được đầu tư nâng cấp các hạng mục chính như: đào mở móng thi công cống, tràn xả lũ, gia cố mái thượng lưu 1,8 km. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giữ nước, đảm bảo tưới cho khoảng 150 ha đất canh tác, tiêu úng, phòng chống giảm ngập cho gần 200 hộ dân vùng hạ du.

Sau 5 tháng thi công, đến nay, công trình đã đạt 30% kế hoạch.

Đoàn kiểm tra tiến độ thi công tại hồ Ba Khe ở xã Kỳ Bắc.

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công tại hồ Ba Khe ở xã Kỳ Bắc. Hồ Ba khe có dung tích hơn 1 triệu m3, được đầu tư nâng cấp từ tháng 2/2021. Đến nay, hồ đã hoàn thành được trên 30% kế hoạch.

Với các hạng mục chính là nâng cấp tràn, cống và đê bao dài 800m, khi hoàn thành hồ sẽ giữ nước, tạo nguồn nước tưới cho gần 40ha đất canh tác, đồng thời tiêu úng, phòng chống giảm ngập cho gần 700 hộ dân vùng hạ du.

Sau hơn 5 tháng thi công, đến nay, hồ Ba Khe đã đạt 30% kế hoạch.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh, các đơn vị thi công cần tranh thủ thời tiết, khẩn trương tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; quá trình thi công cần chuẩn bị phương án ứng phó với thời tiết bất thường để đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu địa phương, Ban quản lý dự án và các đơn vị thi công cần khẩn trương tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đơn vị quản lý công trình và chủ đầu tư các dự án theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn các phương án ứng phó, đề phòng trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ, không để ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước. Bên cạnh đó, cần tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, để vận hành hồ chứa hợp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, thời gian qua, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều hồ đập thủy lợi trên địa bàn đã bị xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành và an toàn hồ chứa. Vì vậy, địa phương cần rà soát thực trạng, xây dựng phương án gia cố, sửa chữa, đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ.

