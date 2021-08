Giá trứng tăng, người chăn nuôi Hà Tĩnh giảm gánh nặng chi phí đầu vào

Hơn 1 tháng nay, giá trứng gà, trứng vịt tăng mang lại lợi nhuận cao hơn cho các chủ trang trại ở Hà Tĩnh, giúp họ giảm bớt khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi “leo thang” trong suốt thời gian dài.

Mỗi ngày, trang trại gia đình chị Nguyễn Thị Ánh bán ra thị trường 3.000 - 3.500 quả trứng gà.

Trang trại chăn nuôi gà đẻ của gia đình chị Nguyễn Thị Ánh (thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) có quy mô khoảng 6.000 con gà giống Ai Cập. Thời điểm này, mỗi ngày trang trại cung cấp cho thị trường 3.000 – 3.500 quả trứng, thu lãi 3 triệu – 3,5 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Ánh phấn khởi chia sẻ: “Trứng gà chúng tôi chủ yếu bán cho các trường học và đại lý bán lẻ trong tỉnh. Giá trứng gà hiện nay bán ra 3.500 đồng/quả, tăng 1.000 đồng so với trước. Với mức giá này, trừ các chi phí, tính ra mỗi quả trứng lãi 1.000 đồng. Trứng là thành phẩm đầu ra quyết định đến lợi nhuận của trang trại nên bán được giá cao là niềm vui lớn với người chăn nuôi”.

Hơn 1 tháng nay, giá trứng gà và trứng vịt tăng khoảng 1.000 đồng/quả.

Bà Trương Thị Thanh – cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Tân Lâm Hương cho biết: “Tổng đàn gia cầm trên địa bàn xã hiện nay hơn 70 vạn con, bằng khoảng 2/3 so với thời điểm trước mưa lũ tháng 10/2020. Giá trứng tăng trong thời gian gần đây do nhu cầu tiêu thụ cao, trong khi tổng đàn giảm sau đợt mưa lũ và do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lo lắng nên đã bán tháo gà đẻ. Vì vậy, nguồn cung trứng cũng giảm theo”.

Không chỉ trứng gà mà trứng vịt thời điểm này cũng đang được bán với giá cao so với trước đây. Ông Nguyễn Tam (thôn Liên Xuân, xã Thượng Lộc, Can Lộc) cho hay: “Gia đình tôi nuôi 300 con vịt đẻ, mỗi ngày cho khoảng 250 quả trứng. Giá trứng mấy năm gần đây nằm ở mức 1.800 – 2.400 đồng/quả. Khoảng 1 tháng nay, trứng được bán với giá 2.800 đồng/quả. Hơn nửa năm nay, giá cám tổng hợp tăng liên tục gây khó khăn cho người chăn nuôi, nay giá trứng tăng giúp chúng tôi có thêm phần thu nhập, giảm bớt chi phí đầu vào”.

Là hộ chăn nuôi vịt đẻ với quy mô lớn 15 năm nay, anh Trần Đình Trường (thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn, Thạch Hà) cũng đang phấn khởi vì hơn 1 tháng trở lại đây, giá trứng vịt bán ra tăng 60 - 70%.

Chăn nuôi vịt đẻ, thời điểm này gia đình anh Trần Đình Trường thu lãi 5 triệu đồng mỗi ngày.

Anh Trường chia sẻ: “Mỗi ngày gia đình tôi thu về khoảng 5.000 quả trứng. Cứ 3 ngày, xe ô tô sẽ chở đi tiêu thụ ở thị trường các tỉnh Quảng Bình và Nghệ An. Những tháng đầu năm 2021, giá trứng vịt chỉ khoảng 1.500 - 1.700 đồng/quả nên gần như người chăn nuôi không có lãi vì giá thức ăn tăng đến 60.000 - 70.000 đồng/bao.

Từ đầu tháng 7 đến nay, giá trứng bán ra từ 2.700 – 2.900 đồng/ quả. Với mức giá này, mỗi ngày chúng tôi thu lãi khoảng 5 triệu đồng. Người chăn nuôi không chỉ mừng vì mức giá bán cao mà hơn hết, nhu cầu thị trường lớn nên trứng tiêu thụ nhanh, không bị ứ đọng”.

Giá trứng gà tại siêu thị Co.opmart thời điểm này từ 4.600 - 5.200 đồng/quả.

Theo các chủ trang trại, hiện nay, giá trứng gia cầm ở các tỉnh, thành khác cũng đang ở mức cao chứ không chỉ riêng Hà Tĩnh. Giá tăng một phần do ảnh hưởng dịch bệnh, nhu cầu về trứng gia cầm trên thị trường tăng cao. Phần nữa là trước đó, chăn nuôi gặp khó khăn do mưa lũ, dịch bệnh, giá thức ăn tăng, giá trứng giảm, nhiều trang trại đã giảm đàn gà nên nguồn cung trứng giảm theo.

Chủ các trang trại cho biết, dù trứng đang bán được giá, mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng họ sẽ không tăng đàn ồ ạt vì thị trường giá cả khó ổn định. Hơn nữa, người chăn nuôi đang chú trọng công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên gia cầm để đảm bảo chăn nuôi an toàn.

Theo khảo sát, giá trứng gà, trứng vịt bán lẻ tại các chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị trên địa bàn cũng tăng so với thời điểm trước đây 1 tháng. Tại các chợ dân sinh, trứng gà công nghiệp và gà ta hiện có giá 3.700 – 5.000 đồng/quả, trứng vịt 3.000 – 3.500 đồng/quả. Tại siêu thị, giá trứng gà các loại từ 4.600 – 5.200 đồng/quả, chủ yếu là nhập từ các tỉnh, thành khác về. Chị Phạm Thị Hiệp Định – Phó Giám đốc siêu thị Co.opmart cho biết, khoảng 2 tuần nay, tùy theo nhà cung cấp, giá trứng gà tăng từ 6 – 15% so với trước đây. Theo đó, nguồn cung mặt hàng này cũng không nhiều như những đợt trước.

Ngọc Loan - Phan Trâm