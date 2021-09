Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi

Tại Hà Tĩnh, tổng đàn lợn hiện có 370.000 con (tăng 1% so với cùng kỳ năm 2020), đàn trâu bò có 231.000 con (giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020), đàn gia cầm có 9,6 triệu con (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020). Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 7.192ha, (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020). Từ đầu năm tới nay xảy ra một số loại bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm và thuỷ sản như: DTLCP, VDNC trên trâu, bò; cúm gia cầm; đốm trắng và hoại tử gan tuỵ cấp tính trên tôm. Tỉnh và các địa phương đã trích 5,3 tỷ đồng mua các loại vắc xin để hỗ trợ tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm; hỗ trợ 40.000 lít hoá chất tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, 10.000kg hoá chất Chlorine và 4.000 lít hoá chất diệt ruồi, muỗi. Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục giám sát chặt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; triển khai các đợt tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi; thực hiện tuyên truyền về các nguy cơ và biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật…