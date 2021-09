Hà Tĩnh xả tràn 4 hồ chứa đề phòng mưa lớn do bão số 5

Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, 4 hồ chứa nước lớn ở Hà Tĩnh là Kim Sơn, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Tàu Voi sẽ xả tràn với lưu lượng 5 – 70 m3/s từ ngày 11/9.

Hồ Thượng Sông Trí ở xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh là 1 trong 4 hồ sẽ xả tràn vào ngày 11/9.

Giám đốc Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường xác nhận thông tin này với Báo Hà Tĩnh và cho biết việc xả tràn sẽ bắt đầu vào ngày 11/9.

Ông Cường cho biết, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 13 – 14/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, khu vực Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như vùng hạ dạ, đơn vị sẽ xả tràn 4 hồ chứa nước là Kim Sơn, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Tàu Voi.

Cụ thể, mực nước hồ Tàu Voi lúc 7h ngày 10/9 ở cao trình 13,95m; việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 11/9 với lưu lượng 5 – 20 m3/s.

Mực nước hồ Kim Sơn lúc 7h ngày 10/9 ở cao trình 96,16m; việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 11/9 với lưu lượng 10 – 30 m3/s.

Việc xả tràn nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa và vùng hạ dùng. (Hình ảnh xả tràn hồ Bộc Nguyên trước mùa mưa lũ năm 2020).

Mực nước hồ Bộc Nguyên lúc 7h ngày 10/9 ở cao trình 19,10m; việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 11/9 với lưu lượng 10 – 70 m3/s.

Mực nước hồ Thượng Sông Trí lúc 7h ngày 10/9 ở cao trình 27,95m; việc xả tràn bắt đầu từ 14h ngày 11/9 với lưu lượng 20 – 50 m3/s.

Căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước hồ mà Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh sẽ kết thúc việc xả tràn.

Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường, để đảm bảo an toàn khi các hồ xả tràn, đơn vị đã thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ, khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Văn Đức - Hữu Trung