Kinh tế vườn giúp Hà Tĩnh chủ động nguồn rau, quả tại chỗ trong mùa dịch

Chị Phan Thị Sáu, một tiểu thương bán rau củ ở chợ Eo (Ích Hậu, Lộc Hà) cho biết: “Hơn 1 tháng nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nguồn hàng từ chợ đầu mối TP Vinh (Nghệ An) khan hiếm vì nguồn cung rau củ quả từ các tỉnh phía bắc không nhập về được. Cũng may, rau củ Hà Tĩnh năm nay khá được mùa, nên chúng tôi chủ động được nguồn hàng”.