Nhà máy Thủy điện Hương Sơn vận hành điều tiết nước từ 11h hôm nay

Do ảnh hưởng mưa lớn, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sẽ tiến hành điều tiết hồ chứa công trình thủy điện Hương Sơn (xã Sơn Kim 1) bằng hình thức mở các cửa van đập tràn và phát điện qua các tổ máy từ 11h ngày 29/9.

Nước sông Ngàn Phố lên trên báo động 2. Ảnh chụp sáng 29/9.

Ông Phạm Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hương Sơn cho hay: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Hương Sơn và phạm vi công trình thủy điện Hương Sơn (xã Sơn Kim 1) đã có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa đo được tại cụm đầu mối công trình thủy điện Hương Sơn từ 6h ngày 27/9 đến 6h ngày 29/9 là 225 mm.

Thực hiện theo quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành điều tiết hồ chứa công trình thủy điện Hương Sơn bằng hình thức mở các cửa van đập tràn và qua các tổ máy phát điện.

Thời gian điều tiết bắt đầu lúc 11h ngày 29/9 với lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 15,4 - 92 m3/giây và lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7 m3/giây.

Mưa lớn khiến một số khu dân cư ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn tạm thời bị chia cắt. Ảnh chụp sáng 29/9.

Tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết, thực tế lưu lượng nước về hồ, đơn vị có thể thay đổi lưu lượng điều tiết. Trường hợp lưu lượng điều tiết tăng hơn dự kiến, công ty sẽ có thông báo sau.

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn đã thông báo tới Nhân dân và UBND huyện Hương Sơn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hương Sơn, chính quyền các xã, thị trấn vùng hạ du, cơ quan, ban, ngành đóng trên khu vực về kế hoạch thực hiện điều tiết của công ty.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời các thiết bị, vật dụng tránh nước ngập vào nhà ở thôn Kim Bình, xã Sơn Kim 2. Ảnh chụp tối 28/9

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đêm 28/9, nhiều khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa to, đặc biệt là các huyện Hương Sơn, Hương Khê. Trên các sông lũ lên nhanh, trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lũ lên xấp xỉ báo động 2, trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lũ lên trên báo động 2.

Sáng 29/9, lũ đã xuống dần nhưng nhiều khu vực thuộc Hương Sơn, Hương Khê vẫn còn bị ngập sâu. Cũng trong ngày hôm nay, lượng mưa giảm nhiều, thời tiết tốt lên. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn có mưa rào, có nơi còn có mưa vừa.

Văn Đức