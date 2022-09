Nhiều hồ đập xả tràn điều tiết nước, thủy điện Hố Hô xả 575 m3/giây

Trước tình hình mưa lớn dồn dập, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn điều tiết nước. Nhà máy Thủy điện Hố Hô hiện cũng đang xả với lưu lượng 575 m3/giây.

Mưa lớn khiến cầu tràn vào bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê bị ngập.

Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ cùng với rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 4 kết hợp áp cao lục địa tăng cường yếu, các địa phương ở Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh từ 19h ngày 27/9 tới 19h ngày 28/9 dao động từ 100 – 200 mm. Đặc biệt, tại huyện Hương Khê có lượng mưa đo được vượt trên 200 mm, như thị trấn Hương Khê 262 mm, Hương Trạch 327 mm.

Mưa lớn khiến mực nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang ở xu thế lên nhanh. Sông La chịu ảnh hưởng của nước lũ và thủy triều; sông Rào Cái và Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Dự báo, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục ở xu thế lên, đỉnh lũ có khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Sông La chịu ảnh hưởng của nước lũ và thủy triều; sông Rào Cái và Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Mưa lớn dồn dập khiến nước đổ về các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh tăng khá nhanh. Tính tới 19h ngày 28/9, các hồ chứa có dung tích nhỏ đã đầy nước và đã chảy qua tràn tự do.

Cụ thể có hồ Đá Cát (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh); hồ Mộc Hương (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh); hồ Họ Võ, hồ Khe Con (xã Hương Giang), hồ Khe Nậy (xã Hòa Hải), hồ Đập Trạng (xã Hương Thủy), hồ Đập Mưng (xã Điền Mỹ), hồ Đá Bạc (xã Hương Bình), hồ Đập Họ (xã Hương Long), hồ Nước Đỏ (xã Lộc Yên), hồ Ma Leng (xã Phúc Trạch), hồ Mục Bài (xã Hương Xuân), hồ Nhà Lào (xã Phú Phong), cùng huyện Hương Khê…

Hồ Sông Rác xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 30 m3/giây.

Một số hồ chứa lớn cũng đã xả tràn điều tiết nước, như hồ Sông Rác (xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) lưu lượng 30 m3/giây; hồ Văn Võ (xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) lưu lượng 5,16 m3/giây; hồ Bộc Nguyên (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) lưu lượng 10 m3/giây; hồ Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí (cùng xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) lưu lượng lần lượt 10 m3/giây và 2 m3/giây; hồ Đá Hàn (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) lưu lượng 24 m3/giây; hồ Tàu Voi (phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) 3 m3/giây.

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô lúc 22h ngày 28/9 có lưu lượng nước đổ về hồ là 690 m3/giây, lưu lượng nước qua tổ máy 32 m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 66,78m, cao trình nước ở hạ lưu là 24,3m và hiện cũng đang tiến hành xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 575 m3/giây.

Mực nước ở hồ Ngàn Trươi mới đạt 50,46% so với dung tích thiết kế.

Trong khi đó, mực nước lúc 19h ngày 28/9 tại hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 26,22/32,5m, dung tích 184,95/345 triệu m3 nước, đạt 53,6% so với dung tích thiết kế. Hồ Kẻ Gỗ hiện chưa xả tràn điều tiết nước do mực nước vẫn chưa vượt ngưỡng tràn.

Mực nước hồ Ngàn Trươi 41,31/52m, dung tích 391,41/775,7 triệu m3 nước, đạt 50,46% so với dung tích thiết kế.

Văn Đức