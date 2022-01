Nỗ lực gìn giữ, bảo vệ “lá phổi xanh” cho Hà Tĩnh

Trong năm 2021, ngành chức năng đã phát hiện và xử lý 143 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 52 vụ so với năm 2020. Cụ thể, tại huyện Hương Khê xảy ra 55 vụ, Hương Sơn 52 vụ, huyện Kỳ Anh 13 vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tỉnh phát hiện, xử lý 10 vụ, Vũ Quang 6 vụ, Cẩm Xuyên 3 vụ, Thạch Hà 2 vụ, Can Lộc và Đức Thọ cùng 1 vụ. Trong số vụ vi phạm, lực lượng kiểm lâm phát hiện, xử lý 126 vụ; đơn vị chủ rừng và các cơ quan chức năng (công an, quân đội, biên phòng) phát hiện, chuyển xử lý 17 vụ. Từ đây, ngành chức năng đã khởi tố hình sự 2 vụ, tịch thu 127,081 m3 gỗ các loại và 546 cá thể động vật rừng. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh cũng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm về động vật hoang dã, phạt tiền 47,5 triệu, tịch thu 546 cá thể/287,5 kg động vật rừng. Các vụ vi phạm được phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi, đúng thẩm quyền, không để xảy ra sai sót dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện.