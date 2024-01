Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, là trụ đỡ của nền kinh tế

Tại Hà Tĩnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục đà tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp được mùa; vụ xuân đạt năng suất, sản lượng cao nhất từ trước tới nay, giá bán cao hơn các năm trước; chăn nuôi duy trì ổn định, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng nhẹ; sản xuất lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 158.555 ha, bằng 99,6% (giảm 629 ha) so với năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm sơ bộ đạt 646.088 tấn; tổng diện tích hiện có cây lâu năm đạt 31.642 ha; sản lượng cây ăn quả sơ bộ đạt 176.445 tấn, tăng 1.767 tấn so với năm 2022. Lĩnh vực chăn nuôi nhìn chung ổn định và tiếp tục có bước phát triển hơn so với năm trước. Các dịch bệnh trong chăn nuôi cơ bản được kiểm soát, việc tái đàn và phục hồi chăn nuôi tiếp tục được thực hiện. Ước tính số lượng đàn vật nuôi hiện có như sau: đàn trâu 67.510 con, đàn bò 168.915 con, đàn lợn 400.150 con, đàn gia cầm 10.083 ngàn con... Diện tích rừng tập trung năm 2023 ước đạt 9.816 ha, tăng 2,04% so với năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 583,07 ngàn m3, tăng 5,93% (tăng 32,63 ngàn m3). Sản xuất thủy sản năm 2023 duy trì mức tăng trưởng nhẹ so với năm 2022 với tổng sản lượng ước đạt 56.424 tấn, tăng 1.231 tấn.