Phát hiện sớm, xử lý triệt để sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Theo báo cáo của các địa phương và kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, sâu cuốn lá nhỏ đã phát sinh gây hại trên một số diện tích tại Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ,… mật độ trung bình 5 - 7 con/m2, nơi cao 10 - 15 con/m2. Pha phát dục tại xã Thuần Thiện, Xuân Lộc, Thiên Lộc (Can Lộc), Thạch Xuân, Thạch Trị, thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà) phổ biến sâu tuổi 4, tuổi 5; Cẩm Hưng, Cẩm Quang, Nam Phúc Thăng, Cẩm Dương (Cẩm Xuyên); An Dũng, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thuỷ (Đức Thọ) sâu cuối tuổi 5, nhộng; một số xã ở Hương Sơn, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh sâu tuổi 2, tuổi 3.