Tập đoàn Quế Lâm hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với huyện Hương Sơn

Việc hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đồng thời tạo giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết biên bản hợp tác

Chiều 8/7, huyện Hương Sơn và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và biên bản phối hợp thực hiện xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ tại huyện Hương Sơn. Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam và lãnh đạo huyện Hương Sơn tham dự.

Ký kết hợp tác đầu tư về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa UBND huyện Hương Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm

2 bên đi đến ký kết biên bản thỏa thuận, thống nhất tập trung một số nội dung như: tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ và Nhân dân thay đổi nhận thức trong việc sản xuất và sử dụng nông sản hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn; chuyển đổi từ tập quán sản xuất vô cơ sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững; đào tạo, tập huấn cho cán bộ và nông dân nhằm phổ biến kiến thức làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và bảo vệ môi trường; hợp tác xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; hợp tác cải tạo đất, nâng cao độ phì của đất.

Ký kết biên bản thoả thuận phối hợp thực hiện xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ tại huyện Hương Sơn

Cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ do người nông dân sản xuất ra trên địa bàn huyện như: xây dựng 1-2 cửa hàng, siêu thị để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức vận động, tuyên truyền đến người dân, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp, bếp ăn tập thể, bệnh viện, các trường mầm non, tiểu học bán trú, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ưu tiên sử dụng các sản phẩm nông sản hữu cơ, an toàn do người nông dân và doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm yêu cầu UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người tiêu dùng và Nhân dân về sản xuất; tiêu dùng các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Hợp tác cải tạo đất, nâng cao độ phì của đất, tổ chức bón lót phân hữu cơ vi sinh cho đồng ruộng trên địa bàn huyện với tỷ lệ tăng hằng năm từ 10 - 20%; sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm bớt phân vô cơ và chất thải nông nghiệp, hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam: Biên bản hợp tác nhằm mục đích thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn huyện Hương Sơn, từ đó nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Hợp tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, đưa công nghệ vi sinh vào xử lý các phế phẩm trong trồng trọt như: rơm rạ, chất thải hữu cơ; xử lý chất thải trong chăn nuôi, xử lý chất thải trong chế biến sản phẩm nông, lâm nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ trong Nhân dân.

Biên bản thỏa thuận cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các bên liên quan và có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Kết thúc giai đoạn hợp tác, hai bên cùng tổ chức đánh giá kết quả hợp tác làm căn cứ để tiếp tục hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Hoài Nam