Thạch Hà tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Chiều 3/12, UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân, đề án tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi năm 2020.

Năm 2019, toàn huyện Thạch Hà có 8.125 ha diện tích lúa với năng suất 55,22 tạ/ha, sản lượng 44.866,2 tấn, đạt 107% kế hoạch; 32,5 ha diện tích sản xuất rau trên cát, đạt 100% kế hoạch tại các xã Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Khê; 100 ha rau tập trung.

Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi đang khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng; đạt được những kết quả khá tốt; tỷ trọng chăn nuôi trong nội ngành nông nghiệp chiếm 50,84% năm 2018.

Thạch Hà phun thuốc đối phó với dịch tả lợn châu Phi

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để đại biểu tham luận, nhìn nhận những mặt đạt được, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong sản xuất vụ xuân năm 2019; những khó khăn trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi lan rộng. Từ đó, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp trong thực hiện quy hoạch, đầu tư, chính sách, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện có hiệu quả đề án sản xuất vụ xuân năm 2020 và tái cơ cấu lại chăn nuôi.

Về mục tiêu, Thạch Hà phấn đấu đưa các giống mới chất lượng cao vào đồng ruộng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với xây dựng mô hình thâm canh lúa. Phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành cánh đồng lúa lớn nhằm tăng năng suất và sản lượng trên cùng một đơn vị diện tích; chỉ đạo bà con tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ.

Thạch Hà khuyến khích xây dựng các mô hình chăn nuôi theo tổ hợp tác, HTX có liên kết sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp để đảm bảo khâu tiêu thụ cho các hộ chăn nuôi. Chuyển đổi khoảng 160 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ trong nông hộ sang chăn nuôi trâu, bò với quy mô 3 – 5 con.

Đến cuối năm 2020, tổng đàn lợn duy trì 35.400 con, giảm 9,54% so với tháng 10 năm 2019; tổng đàn trâu bò 32.290 con, tăng 11,23% so với tháng 10/2019; tổng đàn gia cầm 1.689.300 con, tăng 24,13% so với tháng 10/2019.