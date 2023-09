Thẩm định, tham mưu thừa nhận xã nông thôn mới sau sáp nhập

Các xã hình thành sau sáp nhập phải thực hiện thừa nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Yên Hòa, Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên); Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường (Can Lộc); Tùng Châu, An Dũng, Tân Dân, Hòa Lạc (Đức Thọ); Tân Mỹ Hà, Kim Hoa, An Hòa Thịnh, Quang Diệm (Hương Sơn); Bình An (Lộc Hà); Đỉnh Bàn (Thạch Hà); Đồng Môn (TP Hà Tĩnh); Thọ Điền (Vũ Quang). Các xã hình thành sau sáp nhập không phải thực hiện thừa nhận đạt chuẩn NTM gồm: Đan Trường (Nghi Xuân); Quang Thọ (Vũ Quang), Nam Điền, Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương (Thạch Hà); Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ). Đây là các xã sau sáp nhập đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo các Quyết định của UBND tỉnh (Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 và Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh). Xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh), sau sáp nhập đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 2 xã: Quang Vĩnh (Đức Thọ), Việt Tiến (Thạch Hà) đã được Hội đồng bỏ phiếu công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao và đảm bảo các điều kiện để đưa vào danh sách trình UBND tỉnh.