Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ứng phó phương châm “4 tại chỗ”

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến sáng ngày 30/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra sạt lở và ngập cục bộ.

Trong 24 giờ qua (từ 15h/29/10 - 15/30/10), khu vực tỉnh đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt, chia cắt giao thông ở nhiều địa bàn.

Dự báo, từ ngày 30/10 đến sáng 1/11, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; lượng mưa các khu vực phổ biến 80 - 170mm, có nơi trên 200mm. Ngày và đêm 30/10, vùng ven biển có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6; vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động; sóng ven bờ cao 0,75 - l,25m, ngoài khơi 1,5 - 2,5m.

Để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền đầy đủ thông tin mưa lũ đến các địa phương, đơn vị và người dân được biết; đồng thời phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp để chủ động các phương án (di dời dân) khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không đảm bảo an toàn; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt; triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng cho khu vực đô thị, khu kinh tế.

Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương ở Can Lộc giúp dân di dời tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển và các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của thời tiết trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền biết diễn biến gió mạnh và sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù họp, cũng như phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị, địa phương được giao quản lý các công trình hồ đập, thủy lợi, thủy điện, đê điều tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các hồ chứa đã tích đầy nước, các tuyến đê xung yếu.

Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí trọng điểm xung yếu. Đối với các hồ chứa có cửa van, đơn vị quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động vận hành điều tiết, nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du và tích đủ nước phục vụ sản xuất. Đối với các cống tiêu, thoát lũ, cử người thường xuyên theo dõi mực nước thượng, hạ lưu để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

Chủ đầu tư các công trình, các BQL dự án phối hợp với chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với công trình, người và máy móc, thiết bị khi có mưa lớn xảy ra.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cập nhật tình hình mưa, lũ và phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình, Báo Hà Tĩnh kịp thời đưa tin về diễn biến của thiên tai cho các cấp, các ngành và Nhân dân biết để chủ động phòng tránh có hiệu quả...

P.V