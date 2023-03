Thời tiết xấu, hàng nghìn tàu cá Hà Tĩnh phải vào bờ tránh trú

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, biển động mạnh nên hàng nghìn tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh đã chủ động vào bờ tránh trú để đảm bảo an toàn, nhất là tàu công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ.

Ngư dân Thạch Kim thu dọn ngư cụ, dọn dẹp tàu thuyền.

Để đảm bảo an toàn khi thời tiết xấu, biển động, hơn 200 tàu thuyền của ngư dân các xã Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà và các xã vùng phụ cận của huyện Lộc Hà đã về khu vực âu thuyền, cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim) neo đậu.

Tương tự, gần 150 tàu thuyền công suất nhỏ của ngư dân xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) và xã Cương Gián (Nghi Xuân) cũng vào âu thuyền, cửa lạch Đồng Kèn (giáp ranh giữa Lộc Hà với Nghi Xuân) để đảm bảo an toàn trước sóng to, gió lớn.

Tại âu thuyền Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) tàu thuyền về neo đậu khá nhiều.

Tại Cẩm Xuyên, nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân cũng đã về các âu thuyền, bến bãi neo đậu.

Ngư dân Nguyễn Văn Hải (xã Cẩm Nhượng) cho biết: “Dù chưa có lệnh cấm biển, các lực lượng chức năng cũng không kêu gọi tàu thuyền trở về hay ngăn chặn phương tiện xuất lạch nhưng bà con vẫn chủ động vào bờ tránh trú vì thời tiết những ngày tới sẽ có sóng to, gió mạnh. Chúng tôi cũng sẽ chú ý đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh trật tự nơi neo đậu, chờ thời tiết nắng ấm mới ra khơi trở lại”.

Ngư dân TX Kỳ Anh đã đưa tàu thuyền vào khu vực kín gió, ít sóng.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản, đến cuối chiều 13/3, đã có 2.786 tàu thuyền đánh cá của ngư dân Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (chủ yếu đang làm nghề lưới rê, câu) hoạt động ở vùng biển ven bờ về nơi tránh trú.

Các tàu cá công suất lớn đánh bắt ở vùng khơi cũng tạm dừng xuất cảng, xuất lạch; những tàu đang đánh bắt ngoài khơi tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thời tiết để di chuyển đến vùng an toàn.

Tiến Phúc