Thượng Lộc dự kiến thu gần 47 tỷ đồng từ cam

Với tổng sản lượng đạt khoảng 1.875 tấn, vụ cam năm nay dự kiến mang về cho người dân Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) nguồn thu gần 47 tỷ đồng.

Đầu ra của cam Thượng Lộc năm nay khá ổn định, giá cả tăng so với năm ngoái.

Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc Nguyễn Hải cho biết: Toàn xã có 230 ha diện tích trồng cam, trong đó có 150 ha cho thu hoạch; tập trung chủ yếu ở các thôn: Nam Phong, Thanh Mỹ, Sơn Bình, Anh Hùng.

Năm nay, do tời tiết mưa nhiều, cam bị nấm và rụng nên sản lượng ước tính khoảng 1.875 tấn, giảm hơn so với năm 2022 (gần 430 tấn). Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm lại khá ổn định, giá tăng so với năm ngoái khoảng 5.000 đồng/kg. Theo đó, đầu vụ bình quân cam chanh được bán với giá 25.000 đồng/kg, cam giòn 40.000 đồng/kg (thời điểm hiện nay giá dao động từ 65.000-70.000 đồng/kg). Ước tính tổng nguồn thu nhập từ cam năm nay của xã Thượng Lộc đạt gần 47 tỷ đồng.

PV