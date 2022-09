Toàn bộ 559 tàu thuyền của huyện Kỳ Anh về nơi trú ẩn an toàn

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trên địa bàn có mưa to, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã triển khai các biện pháp ứng phó như: kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Tàu thuyền của ngư dân xã Kỳ Xuân đã được đưa lên bờ biển thôn Thắng Lợi.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 23-25/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo cả đợt các khu vực phổ biến từ 150 - 200mm, có nơi trên 350mm.

Tại huyện Kỳ Anh dự báo, lượng mưa ở huyện Kỳ Anh khoảng 200mm; cảnh báo sẽ xảy ra ngập lụt ở một số địa bàn thấp trũng.

Trước đó, từ chiều 23/9, ngư dân thôn Phú Hải (Kỳ Phú) đã kéo tàu thuyền lên bờ phòng tránh mưa bão

Để ứng phó với mưa lớn trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã có công điện chỉ đạo và các địa phương đã triển khai ngay các phương án ứng phó. Theo đó, tập trung kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động, phòng tránh có hiệu quả.

Chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập sâu.

Đến sáng nay, tất cả 559/559 tàu thuyền của huyện Kỳ Anh đã vào bờ trú ẩn an toàn.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro như: hồ Khe Còi (Kỳ Xuân), hồ Cỏ Lăn (Kỳ Bắc), hồ Bàu Môn (Kỳ Tây)...

Các địa phương ven biển như: Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang đã kêu gọi tàu thuyền ở xa vào nơi trú ẩn an toàn, thường xuyên giữ thông tin liên lạc, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Đến sáng nay (24/9), có 559/559 tàu thuyền lớn nhỏ trên địa bàn toàn huyện đã về nơi trú ẩn an toàn.

Các địa bàn huyện Kỳ Anh đang tiếp tục tổ chức trực 24/24 giờ nghiêm túc, chặt chẽ theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai công tác ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

P.V