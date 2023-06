20 năm “bám” lưới, góp sức vì dòng điện an toàn

Gần 20 năm gắn bó với ngành điện cũng là ngần ấy thời gian anh Trần Anh Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành, thuộc Điện lực Thạch Hà (Hà Tĩnh) tăng dày kỹ năng nghề nghiệp, góp sức nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu sự cố trên lưới.

Phải qua nhiều lần hẹn, tôi mới có thể gặp anh Trần Anh Hùng (SN 1970) bởi thời tiết nắng nóng, người đội trưởng này phải dành phần lớn thời gian cùng đồng nghiệp “canh” lưới, xử lý sự cố tại địa bàn cơ sở.

Anh Trần Anh Hùng – Đội trưởng Đội Quản lý vận hành (Điện lực Thạch Hà).

Trở về cơ quan sau phiên san tải máy biến áp xuyên trưa tại xã Thạch Hải, anh Hùng tranh thủ trải lòng về chuyện nghề của bản thân.

“Năm 2004, tôi chính thức bước chân vào ngành điện ở vai trò công nhân vận hành tại Điện lực Kỳ Anh. Ngoài kiến thức được đào tạo, tôi chịu khó học hỏi đồng nghiệp để làm quen với lưới điện trên địa bàn cũng như từng bước hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Với đặc thù bán kính cấp điện xa, lưới điện Kỳ Anh lại trải qua nhiều dạng địa hình (đồng bằng, đồi núi, miền biển...) nên công tác vận hành gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, lưới điện hồi đó chưa được đầu tư đồng bộ như bây giờ, chất lượng điện năng kém hơn, sự cố nhiều hơn buộc cán bộ, công nhân vận hành phải túc trực thường xuyên để kịp thời khắc phục, sửa chữa các khiếm khuyết trên lưới cũng như phát hiện kịp thời các sự cố lưới điện”.

Anh Trần Anh Hùng cùng đồng nghiệp tham gia xử lý sự cố lưới điện.

Nhiều năm công tác ở Điện lực Kỳ Anh, anh Trần Anh Hùng nhớ mãi những lần đi bảo dưỡng, sửa chữa lưới, xử lý sự cố tại các xã vùng thượng như: Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng... “Công việc trên lưới cả ngày, quán hàng không có, chúng tôi phải “cơm đùm cơm nắm” lên đường. Dù khó khăn nhưng với sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cùng với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, tôi đều chủ động xử lý được các tình huống" - anh Hùng nhớ lại.

Sau 10 năm gắn bó với lưới điện Kỳ Anh, năm 2010, anh Hùng được điều chuyển công tác về Điện lực Thạch Hà. Thời điểm đó, anh được coi là “lính mới”, song, với niềm đam mê học hỏi, trách nhiệm với công việc, một lần nữa, anh Hùng nhanh chóng khẳng định mình trong môi trường mới.

“Những kinh nghiệm trong quản lý, vận hành lưới ở Kỳ Anh đã giúp tôi có những kiến thức thực tế để chủ động trong công việc. Ở Thạch Hà, lưới điện vùng ven biển chịu tác động của sương muối, thiết bị trên lưới hay bị gen rỉ dẫn đến sự cố. Tôi đã nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo việc lựa chọn, lắp đặt thiết bị phù hợp; cùng đó, phải kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị thường xuyên để nâng cao khả năng vận hành” - anh Hùng chia sẻ.

Lưới điện vùng ven biển chịu tác động của sương muối, thiết bị hay bị gen rỉ dẫn đến sự cố. Anh Hùng đã nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo lựa chọn, lắp đặt thiết bị phù hợp, đảm bảo vận hành lưới an toàn, ổn định.

Gắn bó với lưới điện hằng ngày, anh luôn trăn trở, tìm tòi và ứng dụng vào thực tiễn các giải pháp hữu hiệu giúp rút ngắn thời gian lắp đặt thiết bị, giảm thời gian xử lý sự cố... Với những đóng góp cho sự phát triển của lưới điện Thạch Hà, chỉ sau 2 năm về môi trường mới, năm 2012, anh Hùng được lãnh đạo tin tưởng bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội quản lý vận hành.

Trên cương vị mới, anh Hùng đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị giao kế hoạch các chỉ tiêu quản lý vận hành, sản xuất - kinh doanh đến tận các tập thể, tổ nhóm, cá nhân. Hàng tuần, tháng, đơn vị tổ chức họp đánh giá mức độ hoàn thành để có khen thưởng kịp thời đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Từ năm 2012, anh Hùng (người bên phải) được lãnh đạo tin tưởng bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội quản lý vận hành chỉ sau 2 năm chuyển đơn vị công tác.

Trong trận lũ lịch sử năm 2020, lưới điện huyện Thạch Hà bị ngập trên diện rộng. Qua theo dõi, trực tiếp kiểm tra, anh Hùng đã tham mưu để cắt điện các khu vực bị ngập sâu, đảm bảo an toàn điện trong dân. Khi nước lũ rút, nhiều thiết bị điện bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngâm nước lâu ngày, anh cùng đồng nghiệp lại dày công kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi để nhanh chóng đưa lưới điện sớm vận hành an toàn, ổn định trở lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, SXKD của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Hiếu - Giám đốc Điện lực Thạch Hà cho biết: “Anh Trần Anh Hùng đã “nằm lòng” đặc thù của từng đường dây, thiết bị; luôn bám sát lưới, bám sát hiện trường để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo đơn vị các giải pháp vận hành lưới an toàn, ổn định cũng như kịp thời xử lý hiệu quả các sự cố phát sinh trên lưới. Đặc biệt, lưới điện huyện Thạch Hà trải rộng, đi qua nhiều dạng địa hình (đồng bằng, miền biển, vùng trà sơn) với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã tác động không nhỏ đến quá trình vận hành. Anh Hùng cùng Đội quản lý vận hành đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo lựa chọn thiết bị phù hợp, nâng cao khả năng vận hành lưới điện cũng như giảm thiểu sự cố. Với những đóng góp của cá nhân đồng chí Hùng và nỗ lực của cả tập thể, độ tin cậy lưới điện Thạch Hà không ngừng gia tăng, sự cố giảm rõ rệt, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm nhiều so với trước”.

Cùng với việc “bám” lưới, anh Trần Anh Hùng thường xuyên cùng đồng nghiệp tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra các giải pháp quản lý, vận hành lưới điện an toàn.

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liên tục anh Trần Anh Hùng vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Gần đây nhất, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2022 - 2023. Sự ghi nhận của lãnh đạo, đồng nghiệp sẽ là động lực mới để anh tiếp tục gắn bó, say mê với nghề cùng mục tiêu xuyên suốt “vì dòng điện an toàn”.

