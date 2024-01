“Giúp đỡ người khác, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với mình”

Nhiều năm hoạt động thiện nguyện, chàng trai trẻ Hoàng Ngọc Sơn (SN 1998, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn.

Chàng trai trẻ Hoàng Ngọc Sơn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi gặp Hoàng Ngọc Sơn (SN 1998) trong một lần chàng trai này đang trao món quà của các mạnh thường quân hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cương Gián. Sơn kể về cơ duyên đến với công việc thiện nguyện, rằng: “Năm 2017, khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, em may mắn được tham gia vào CLB Miền yêu thương Hà Nội. Nhóm thiện nguyện thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ các em nhỏ ở Làng Trẻ em SOS Hà Nội. Những lần gặp gỡ, thấy các em cười, lòng em vô cùng hạnh phúc. Em ước mình có thể làm được nhiều điều ý nghĩa hơn để hỗ trợ các em. Và trong một lần về quê, có dịp gặp anh Trần Văn Hậu - Trưởng nhóm Thiện Tâm Cương Gián, được nghe anh chia sẻ kinh nghiệm và cùng tham gia với anh trong các chuyến thiện nguyện, em càng mong muốn làm thế nào để giúp đỡ được những hoàn cảnh bất hạnh”.

Năm 2019, Sơn đặt chân đến Nhật Bản để làm kinh tế. Với trái tim luôn hướng về những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội, Sơn đã thành lập nhóm cộng đồng Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản. Từ đây, Sơn đã kêu gọi hỗ trợ được 15 hoàn cảnh, triển khai các chương trình tết Trung thu cho trẻ em làng SOS, hỗ trợ lũ lụt miền Trung, ủng hộ chống dịch COVID-19, kêu gọi hỗ trợ các gia đình có người thân không may xảy ra tai nạn ở Nhật Bản... với số tiền gần 700 triệu đồng.

Sơn (ngoài cùng bên phải) đồng hành cùng Quỹ học bổng Ami tặng quà cho học sinh Trường THCS Cương Gián.

Trở về quê nhà vào cuối năm 2022, Sơn tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa. Khi nghe ở đâu có những mảnh đời bất hạnh, éo le, Sơn lại trăn trở tìm cách giúp đỡ. Tháng 5/2023, khi em Hoàng Ngọc Thành ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián đang làm việc bên Nhật Bản không may gặp tai nạn, bị gãy 2 chân và dập xương, chi phí điều trị khá lớn, Sơn đã đứng ra kêu gọi từ các hội nhóm như: Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản, fanpage Nghi Xuân, trang facebook cá nhân... Sau 12 ngày kêu gọi những tấm lòng hảo tâm ở trong nước và những người đang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Sơn đã huy động được hơn 174 triệu đồng trao cho gia đình em Thành với mong muốn hỗ trợ một phần trong lúc gia đình gặp khó khăn.

Hoàng Ngọc Sơn (ngoài cùng bên phải) và lãnh đạo xã Cương Gián trao số tiền mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình em Hoàng Ngọc Thành.

Ông Hoàng Ngọc Tú - bố em Hoàng Ngọc Thành xúc động: “Thành không may bị tai nạn, nằm viện cần chi phí lớn, gia đình khó khăn nên không biết xoay vào đâu cả. May mắn, trong cơn hoạn nạn, các mạnh thường quân do cháu Sơn đứng ra kêu gọi đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình phần nào”.

Trong năm 2023, Hoàng Ngọc Sơn đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ số tiền hơn 350 triệu đồng để trao cho nhiều gia đình gặp hoạn nạn, học sinh nghèo vượt khó, đồng hành cùng sinh viên trong mùa thi...

Chia sẻ về “bí quyết” để kêu gọi được sự giúp đỡ của cộng đồng, Sơn cho hay: “Với các hoàn cảnh khó khăn, sau khi nhận được thông tin thì em xin địa chỉ cụ thể để trực tiếp tới nắm bắt thêm và kết nối cùng chính quyền địa phương để nắm rõ hơn về hoàn cảnh này. Sau đó, em đăng bài trên facebook cá nhân và các fanpage, nhóm cộng đồng mà em đang làm và kết nối những mạnh thường quân, doanh nghiệp hay làm thiện nguyện. Khi trao số tiền hỗ trợ đến các gia đình, em đều thực hiện công khai, ghi lại thông tin rõ ràng, minh bạch báo cáo đến mạnh thường quân”.

Sơn đang làm việc cho một công ty hoạt động lĩnh vực du học - xuất khẩu lao động.

Sơn hiện đang làm việc cho một công ty du học - xuất khẩu lao động. Dự định của anh là khi công việc ổn định hơn, sẽ tiếp tục dành thời gian kết nối thêm nhiều nhà tài trợ để giúp đỡ nhiều người hơn. “Em chỉ là một mắt xích nhỏ kết nối các mạnh thường quân, những tấm lòng thơm thảo đến với những người khó khăn. Mỗi lần giúp đỡ được ai đó, em luôn cảm thấy hạnh phúc, thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn và có thêm động lực để tiếp tục trên hành trình làm thiện nguyện. Giúp đỡ người khác, trao đi yêu thương, sự sẻ chia thì niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với mình” - Sơn bày tỏ.

Với những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, mới đây, Hoàng Ngọc Sơn đã được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam công nhận đạt giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023” (lễ tôn vinh và trao giải dự kiến diễn ra ngày 27/1/2024 – PV).

Hoàng Ngọc Sơn là thanh niên trên địa bàn xã thường xuyên có nhiều hoạt động thiện nguyện và đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Việc làm của Sơn đã phần nào cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình vươn lên trong cuộc sống Ông Hoàng Văn Hà Chủ tịch UBND xã Cương Gián

